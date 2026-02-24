フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信されるドラマ『コントラスト』(3月13日20:00～、全8話一挙配信)の主題歌が、aoの「痛い膝」に決定した。

原作は、itzによる人気BLコミック『コントラスト』(プランタン出版刊)。不器用で対照的な青年2人が惹かれ合う姿を描き、幅広い世代から支持を集めてきた青春ラブストーリーだ。実写版では、井内悠陽と阿久根温世がW主演を務める。

物語の中心となるのは、クラスの輪の中にいながらもどこか冷めた一面を持つ青山翔太(井内)と、成績優秀で常に一人で音楽を聴いている千川陽(阿久根)。交わることのなかった2人は、屋上へと続く踊り場で偶然出会う。喧騒から切り離された空間で心の内を語り合ううちに、友情と恋の狭間で揺れる繊細な感情が芽生えていく。

第1話「翔太と陽」では、柔らかな光が差し込む踊り場での出会いをきっかけに、翔太が誰にも見せていなかった心の内を陽に明かし始める様子が描かれる。

共演には、冨里奈央(乃木坂46)、HAYATO、樫又龍ノ介、中山ひなの、大倉琉人、米尾賢人、中山翔貴、井上想良らが名を連ねる。

主題歌「痛い膝」は、若年層を中心に注目を集めるaoが歌唱。昨年から制作していたデモ音源の中から、富田未来監督がその世界観に惚れ込み、抜てきされた。

楽曲には、「大人になるにつれて抱える心の傷や焦りは無理に消さなくていい」「ダメな自分も抱えたまま“好き”という衝動を思い出してほしい」というメッセージが込められており、翔太と陽が抱える心の軋みやすれ違いを鮮明に映し出す。

aoは「大人になるにつれて生まれる“こうするべき”という枠の中で忘れてしまいそうになる“好き”や“楽しい”という純粋な気持ちを大事にしたいという思いで書いた曲」とコメント。「ドラマのストーリーとともに楽しんでいただけたら」と呼びかけている。

公開された予告映像では、主題歌「痛い膝」と映像が融合し、2人の関係性を象徴する世界観が映し出される。エンディングテーマにはリアクション ザ ブッタの「プリズム」が起用されている。

さらにFODでは、1話～3話の無料配信が決定。メイキング映像の配信も予定されており、作品の裏側やキャストの想いに触れられるコンテンツが用意される。

【編集部MEMO】

W主演の井内悠陽は「対比として描かれる2人の葛藤と悩みながらも成長していく姿を全身全霊で演じさせて頂きました。沢山の人に届きますように!!」、阿久根温世は「前に進む勇気をこの作品を通して少しでも伝えられたらなと思います! 2人のコントラストにも、ぜひ注目してください!」とコメントしている。

(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン