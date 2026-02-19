ファミリーマートは2月24日、プライベートブランド「ファミマル」より、「来来亭」監修による「来来亭 しょうゆラーメン」(288円)と「来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り」(288円)を全国のファミリーマートで発売する。

来来亭は、滋賀県野洲市に本店をかまえ、全国に約240店舗を展開するラーメンチェーン。京都風醤油味の鶏ガラスープに背脂をふんだんに使用しているのが特長で、コクがありスッキリとした口当たりのスープにコシのある細麺をあわせた味わいと、種類の豊富なトッピングが幅広い年代に愛されている。

同社では、2022年から来来亭監修のカップ麺を販売しており、シリーズ累計販売数は1200万食を突破するなどロングセラー商品として愛されている。今回、定番の背脂しょうゆラーメンをリニューアルするほか、限定商品「葱盛り」も発売する。

背脂しょうゆラーメンは、醤油のコクとキレを高めることで、さらにお店の味わいへと近づけたポークベースの背脂醤油スープに、歯切れのよい麺を合わせた。

背脂こってりラーメン葱盛りは、店頭で人気の追加トッピング「ネギ多め」の味わいをイメージした商品。ポークと醤油の旨みをベースに香味野菜の旨みを加えた豚骨醤油スープに歯切れのよい麺を合わせた。