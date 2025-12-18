愛しの猫ちゃんの毛を入れて持ち歩くことができるカプセルトイ「うちの子のけだまだま」。SNSを中心に人気となっている商品なのですが、このほど、愛犬家待望の「犬版」が登場! ペテモの販売店舗も決定しました!!

こちらが、犬用の「犬のけだまだま」です。愛犬から抜け落ちた毛を集めてくるくる丸めたら、この犬型のクリアボトルにIN。必然的に愛犬と同じボディカラーの可愛いワンちゃんが完成する、というアイディアグッズです。

ワイヤーリングが付属しているので手軽に持ち歩くことも可能。いつでも“うちの子”をそばに感じることができちゃうんです!

価格は1回400円。ラインアップは、定番の「ポメラニアン」「プードル」「三角たれみみ」「丸たれみみ」「柴犬」「チワワ」の6種に、「＃C-pla」「ペテモ」限定の「チワワ(白)」「黒柴」「ミックス」を加えた全9種類。愛犬と同じ犬種が当たるといいですね。

なお、「＃C-pla」でも販売されますが、このほど「ペテモ」の取扱店が発表されました。みなさんのおうちの近くにもあるといいのですが……。気になる方は、チェックしてみてくださいね。