東日本旅客鉄道(JR東日本)は2月19日、「Suica」の新たなイメージキャラクターの誕生プロセスを発表した。

新キャラクター選考委員会を発足

Suicaのイメージキャラクター「Suicaのペンギン」は2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターへバトンタッチする。

新たなイメージキャラクターはSuicaのイメージを一新し、これまでの「移動と少額決済のデバイス」から、利用者や地域の人々と幅広くつながる「生活のデバイス」への進化の象徴として誕生する。

具体的には、まずは新キャラクター選考委員会を2026年2月中に発足する。座長には「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の総合プロデューサーである小山薫堂氏が就任。他にも、モデルの市川紗椰氏や、キャラクターデザイナーのきはらようすけ氏、デザイナー/アーティストの篠原ともえ氏、クリエイティブディレクターの水野学氏など、幅広い分野の人々が就任する予定だ。委員会の全容や詳細については、後日発表される。

今後のスケジュール

今後のスケジュールとして、まずは同社グループの社員から新キャラクターの活躍についての期待を集める。そして、「Suica Renaissance」のコンセプトを踏まえ、委員会が指名した若手クリエイターに、原案イラストの制作を委嘱する。そこから、委員会によって選ばれた3つの候補を2026年夏に公表し、最終的にどのキャラクターがふさわしいか一般投票を行う。そして、Suica25周年の記念日である11月18日に新キャラクターを発表。その後、愛称を広く公募する。

「Suicaのペンギン」キャンペーン

2026年度末での卒業を発表した「Suicaのペンギン」について、これまでの感謝を伝えるため、ファンに向けたキャンペーンを展開する。

1.特設WEBサイトOPEN

2026年3月に特設WEBサイトの開設が予定されている。Suicaのペンギンのイベント・商品情報の他、同キャラクターの歴史を振り返る動画など、限定コンテンツも順次展開する。

2.「改札タッチ de SuicaのペンギンGET!」キャンペーン

JRE WALLETにモバイルSuicaをID連携した人が、モバイルSuicaで山手線内の対象駅の自動改札機を利用することで、JRE WALLET上にて、利用した駅をモチーフとした特別な「Suicaのペンギン限定画像」をプレゼントする。期間は2026年3月6日～11月30日(予定)。山手線全30駅のうち、毎月3～4駅が対象駅に追加され、最終月には全30駅が対象となる。

3.「Suicaのペンギン」限定グッズの発売

2026年夏より、JRE MALL内ショップおよびエキナカ店舗で、同キャラクターの限定グッズを順次発売する。商品ラインナップは今後順次発表される。

4.限定イベントとバトンタッチ式

グッズ販売・グリーティングなどの限定イベントや、新キャラクターとのバトンタッチ式(2027年3月末日)の開催が予定されている。