亀田製菓は2月23日より、食べきりサイズの「33g 亀田の柿の種 トレイスミックス」を、全国のコンビニエンスストアにて先行発売。3月2日より「75g 亀田の柿の種 トレイルミックス」を、3月9日より「33g 亀田の柿の種 トレイスミックス」を、全国のスーパーマーケットにて期間限定で発売する。

「亀田の柿の種 トレイスミックス」は、お菓子ならではのワクワク感と、素材由来の栄養・おいしさをバランスよく組み合わせた、おやつにぴったりなミックス菓子。カリッとした亀田の柿の種・コクのある甘さのミルクチョコ柿の種、ザクッと食感のバナナチップス、香ばしい素焼きアーモンド、まろやかな甘さの素焼きカシューナッツ、5つの素材が織りなす多彩な食感と味わいを1袋で楽しむことができる。

仕事や家事の合間の気分転換に、さらに、素材由来のビタミンEや鉄分も含まれているため、「お菓子が好きだけれども、健康も気になる」という方にぴったりの一品となっている。

食べきりサイズの「33g 亀田の柿の種 トレイルミックス」は、2月23日よりコンビニエンスストアにて先行発売されたのち、3月9日～31日までの期間限定にて、スーパーマーケットでも販売される。価格は180円前後。

「75g 亀田の柿の種 トレイルミックス」の販売期間は3月 2日～31日。こちらも全国のスーパーマーケット等にて販売される。価格は345円前後。