亀田製菓は、スクウェア・エニックスが2月5日に発売するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストVII Reimagined」とコラボレーションした商品「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」を、2月3日から2月末までの期間限定で全国のローソンにて販売する。価格は各160円。

「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味/37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」

あの“たね”が食べられる、夢のコラボが実現

今回のコラボでは、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するアイテム"たね"と、「亀田の柿の種」の"たね"を掛け合わせた企画が実現した。「ドラゴンクエストVII Reimagined」に登場する「ちからのたね」「すばやさのたね」をイメージしたフレーバーを採用し、ゲームの世界観を現実で楽しめる商品として展開されるという。

『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するアイテム“たね”の味をイメージした味付け

「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」は、チキンやしょうがの旨みをベースに、にんにくのパンチを効かせた力強い味わいに仕上げた商品。食べるだけでちからがアップしそうなイメージを表現しているとしている。

「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」は、唐辛子の辛みをアップさせ、辛さの中に止まらないおいしさを感じられる味わいに仕上げたという。スピード感をイメージしたシャープな味が特徴とされている。

なお、本商品は全国のローソンでの取り扱いとなるが、店舗によっては取り扱いがない場合がある。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX