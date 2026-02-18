ボンディッシュは2月24日～5月29日、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の新メニューを小学館ビル1階の「Cafe Lish(カフェ リッシュ)」にて提供する。

「Cafe Lish(カフェ リッシュ)」はグランドメニューとして「神保町ハヤシライス」や自家焙煎コーヒーを提供している。

今回、2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のメニューを期間限定で提供するほか、店内では、映画ポスターの掲示、映画予告編のモニター上映を実施。さらに『ドラえもん』のコミックスも取り揃えている。

「海の恵みのボンゴレビアンコ」(1,600円)は、隠し味のハマグリと昆布茶で深みを醸し出し、アサリの旨味が凝縮したソースをからめた麺がポイントの一品。「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんが、座っているようなデザインでトッピングされている。

「水中バギーオムライス」(1,500円)は、映画に登場するひみつ道具「水中バギー」をイメージしたオムライスで、ふわふわの卵とケチャップの甘みの相性がよい。

「深海パフェ」(1,350円)は、神秘的な青と白の2種のゼリーを使用して「深海」をイメージしたパフェ。

「深海ブルーソーダ」(850円)は、海面に立つドラえもんたちの印象的なシーンを再現するとともに、グラスの中で海底が広がる様子を表現した一品。

また、「海の恵みのボンゴレビアンコ」または「水中バギーオムライス」のフード2種のいずれかを注文するとCafe Lish限定のランチョンマットが、「深海パフェ」を注文するとCafe Lish限定のポストカードが、「深海ブルーソーダ」を注文するとCafe Lish限定のコースターがもらえる。

さらに、4種の限定メニューを注文した人に「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」シールがもらえる。なお、シールは1メニューの注文につき1枚もらえ、なくなり次第終了となる。

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026