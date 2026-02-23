元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル「イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」で公開された動画に出演。ソフトバンクのコーチだった吉井理人氏の印象を語った。

五十嵐亮太氏

「僕ね、吉井さんめっちゃ好きでしたね」

この動画には、吉井理人氏がゲストに登場。吉井氏がソフトバンクで投手コーチを務めていた当時、五十嵐氏もチームに在籍していたが、五十嵐氏は「吉井さんがホークスのコーチに来た時に、僕がホークスの選手だったんで一緒にやってるんですけど」と当時の関係性を説明したうえで、「正直、僕ね、吉井さんめっちゃ好きでしたね。めちゃ好きだった」と率直な思いを打ち明けた。

信頼の理由については、「まず面白い。あんまり言わない。聞いたら100%答えてくれる。この3つなんすよ」と明言。さらに「で、あとはベテランと若手をしっかり使い分けるというか。ベテランと若手って違うじゃないですか。若手は若手、ベテランはベテランみたいな感じでやってくれたので、やりやすさもあった」と、選手の立場を踏まえた指導スタイルを評価した。

また、「僕らからしたら、後輩も吉井さんと一緒に頑張ってるなみたいな。モチベーション上がってるな、みたいな感じで見てたから」と語り、若手にとっても良き指導者だったとも。そのうえで、「投手陣を考えた時に、すごく気持ちよく練習、試合に挑めるなっていうような環境だったんで感謝してるんです」と、改めて感謝の思いを口にしていた。