元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が18日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「川上審判員がICUへ。元捕手・デーブ大久保が語る『ホームベース裏の恐怖』と絶対に必要な安全対策。」に出演。球審にバットが直撃する事故が起きた背景について、日米の打撃理論の違いから持論を述べた。

日米でのフォロースルーに対する考え方の違いに言及

16日に神宮球場で行われたヤクルト・DeNA戦にて、ヤクルトの主砲・オスナがスイングした際に手からバットが離れ、川上拓斗審判員の左側頭部を直撃。川上審判員が救急搬送される重大な事故が発生した。

今回の事故が起きた理由について、デーブ氏は日米でのフォロースルーに対する考え方の違いに言及。まず、日本野球については「昔の日本人の教えは『両手で振りなさい。手離すな』『振り終わった時に両手で持ってなさい』。この教えがものすごく多かったんですね」と説明し、最後まで両手でバットを両手でしっかり握ることについて、「体のバランスを考えて振り切るということに関しては、すごくいい練習です」とその利点にも触れた。

その一方で、デーブ氏は「でも、せっかくヘッドスピードが上がりそうな時に両手で収めてしまう。これはね、1つもったいないことでもあるんですね」と指摘し、「僕はアメリカに1年間、野球留学をしました。『バットを両手で振り終わりなさい』という教えがあるのかって(聞くと)、全くないんですね」と回想。「振り終わってヘッドスピード上がったまま、もっとバーって片手を離してあげることで、もっとヘッドスピードが上がる……こういう考えを持っているんですね。確かにそうですね」と解説した。

その上で、「なのでこういうことが起きてくるんですね。(フォロースルーで)小さく振ってくれるバッターのバットヘッドはキャッチャーまでとてもいかないです」「(片)手を離して振った場合は、キャッチャーの頭に年中来る危険性がありました」との見解を示していた。