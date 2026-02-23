お笑い芸人のケンドーコバヤシが、26日にABCテレビで放送されるトーク番組『～人生密着トークバラエティ! ～　やすとものいたって真剣です』(毎週木曜23:17～24:17)に出演する。

  • 『～人生密着トークバラエティ! ～ やすとものいたって真剣です』　(C)ABCテレビ

お笑いコンビ・ニッポンの社長をゲストに迎えた今回は、ケンドーコバヤシが20年も目を背けてきた大問題にいよいよ向き合う「大阪の家を退去したい!」を放送。

「大阪の家を退去したい!」は、以前ケンドーコバヤシが同番組にスタジオゲストとして出演した折に明かした積年の悩みから生まれた企画。今からおよそ20年前、大阪を離れて東京に拠点を移したケンドーコバヤシだが、大阪で借りていたマンションを未だに退去できておらず、家財道具もすべて置きっぱなしのまま。賃貸契約は続いており、20年で払った家賃は計2,000万円以上に。このままほったらかしにもできないと、ついに腰を上げたケンドーコバヤシの大阪ハウス完全退去に密着する。

1人で行くのは気が重いというケンドーコバヤシは、大阪時代からの後輩である笑い飯・西田幸治を連れ、大阪市内にあるかつてのわが家に向かう。だが、20年もの間、誰も足を踏み入れていない“開かずの間”に入る勇気がなかなか出ないようで、「覚悟できてる? 俺はできてない」「どうする? 突然イノシシとかドン! って出てきたら……」と尻込みしてしまう。

ついに腹を決めて部屋に踏み込むと、20年前のネタ帳や当時の給与明細などが発掘され、「うわ～、なんかリアル!」と西田も思わず叫んだ“開かずの間”の気になる全貌が公開される。

