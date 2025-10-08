お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、9日に放送されるABCテレビのバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』(毎週木曜23:17～ ※関西ローカル)に出演。歌舞伎の女方に挑戦する。

  • 『やすとものいたって真剣です』　(C)ABCテレビ

    『やすとものいたって真剣です』　(C)ABCテレビ

9日は、ゲストにケンドーコバヤシを迎え、鬼越トマホークが大阪のオシャレな店を巡る「奥さまを喜ばせたい! 大阪シュッとグルメ」と、女装姿がかわいすぎると話題のレインボー池田が、歌舞伎の女方に挑戦する「レインボー池田の女方入門」を放送。

コントで女性役を演じることが多く、その姿がかわいいと話題を集めるレインボー・池田。以前、同番組に出演した際、歌舞伎の世界を描いた大ヒット映画『国宝』に感化され、歌舞伎の女方を「真剣に学びたくなった」と熱い思いを語っていた。

今回その願いが叶うことになり、先輩である水田信二をお供に、東京・歌舞伎座の舞台裏にお邪魔した池田が、「かわいすぎる女方」と人気の歌舞伎俳優・中村米吉から女方のいろはを学ぶ。

まずは、米吉が化粧する様子を特別に見せてもらうことになった池田。自身も普段からよくメイクをするという池田だが、「衝撃!」と思わず目を見張った女方の大胆な化粧術が明らかになる。

そして、いよいよ待ちに待った女方体験へ。しかし、ただの付き添いだったはずの水田がなぜか「女方をやりたい」と言い出し、思わぬライバルが出現する。

しかし、美しい衣装と化粧で女方に変身できるのは1人だけ。米吉から教わった女方の基本の所作で、池田と水田が憧れの女方が体験できる権利をかけて勝負を繰り広げる。

「終わるのが寂しい」「シリーズ化を希望」の声も　良作ぞろいの2025年夏ドラマ、なぜ“不発気味”に終わったのか?
「ものすごい緊張感」51歳お笑い芸人、『緊急取調室』にゲスト出演で天海祐希らと対峙
元フジアナウンサー・木佐彩子、フランス・パリで衝撃告白「私の親友が……」
「パパになっている友人に…」松島聡、初の父親役で親の苦労を実感　SNSでは「すっごくよかった」「演技力に驚き」と絶賛の声
IMALU、忘れられない父・さんまの姿　声バレ防止のために“口にタオル”
堂本光一、舞台『刀剣乱舞』出演の2.5次元俳優に共感した“あるある”とは
バカリズム、第1子との初対面を回顧「生まれた直後の赤ちゃんって…」
菊川怜、小倉智昭さんからかけられた最後の言葉とは　電話の直後に訃報届く
還暦を迎えた元アイドル、現在は3人の孫をもつ“じぃじ”　孫の祝い事には元妻も参加
timelesz猪俣周杜の“愛され力”がすごい　ドラマ初出演の現場で見せた“胆力”「さすがタイプロを…」
『それスノ』人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」でコア高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
69歳・大地真央、「お嫁さんになりたい」と思っていた芸能人とは　結婚18年の夫との円満の秘訣も
関連画像をもっと見る