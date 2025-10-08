お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、9日に放送されるABCテレビのバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』(毎週木曜23:17～ ※関西ローカル)に出演。歌舞伎の女方に挑戦する。

9日は、ゲストにケンドーコバヤシを迎え、鬼越トマホークが大阪のオシャレな店を巡る「奥さまを喜ばせたい! 大阪シュッとグルメ」と、女装姿がかわいすぎると話題のレインボー池田が、歌舞伎の女方に挑戦する「レインボー池田の女方入門」を放送。

コントで女性役を演じることが多く、その姿がかわいいと話題を集めるレインボー・池田。以前、同番組に出演した際、歌舞伎の世界を描いた大ヒット映画『国宝』に感化され、歌舞伎の女方を「真剣に学びたくなった」と熱い思いを語っていた。

今回その願いが叶うことになり、先輩である水田信二をお供に、東京・歌舞伎座の舞台裏にお邪魔した池田が、「かわいすぎる女方」と人気の歌舞伎俳優・中村米吉から女方のいろはを学ぶ。

まずは、米吉が化粧する様子を特別に見せてもらうことになった池田。自身も普段からよくメイクをするという池田だが、「衝撃!」と思わず目を見張った女方の大胆な化粧術が明らかになる。

そして、いよいよ待ちに待った女方体験へ。しかし、ただの付き添いだったはずの水田がなぜか「女方をやりたい」と言い出し、思わぬライバルが出現する。

しかし、美しい衣装と化粧で女方に変身できるのは1人だけ。米吉から教わった女方の基本の所作で、池田と水田が憧れの女方が体験できる権利をかけて勝負を繰り広げる。