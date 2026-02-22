元暴走族総長ママの恋、ガテン系スーパーママの日常、そして整形総額2000万円の49歳ママも…『秘密のママ園2』

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4が22日(21:00〜)に配信される。

記念写真の裏側に隠された“お茶目な苦労”

番組では、伊藤千晃と今泉佑唯が登場。小学校に入学した息子が空手を始めたという伊藤は、息子の成長を感じた“ある出来事”をきっかけに、自身が19歳だった頃の母親の気持ちに気付かされたという、感慨深いエピソードを披露。母としての喜びを語る一方、“理想のママ像”との葛藤なども赤裸々に語る。

また、番組冒頭では結婚25周年(銀婚式)を迎えたMCの滝沢の話題に。SNSでも話題になった素敵な記念写真の裏側に隠された“お茶目な苦労”を明かし、スタジオの笑いを誘う場面も。結婚生活を長く続けるための“タキマキ流”の夫婦観に、スタジオからは感嘆の声が上がる。

番組ではさらに、シングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画「ママも、恋してイイですか?」の完結編を放送。沖縄を舞台にした旅がいよいよ運命の告白タイムを迎えます。 元暴走族総長ママ・しおりや、シングルファーザーたちの恋の結末は果たして……。「このまま終わりたくない」と語るしおりの涙のワケとは。

そのほか、気になる他人の家庭をのぞき見するドキュメント企画「のぞき見! 隣のママ」では、鳶職人の社長として働きながら、2児の母として子育てに奮闘するガテン系スーパーママに密着。亡き母への思いを胸に、仕事、子育てに全力で走り続けるパワフルママの日常に、スタジオでは感動の涙も。

さらにスタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、整形に総額2,000万円をかけた49歳のママや、夫の心無い言葉をバネに整形を決意したママが登場する。

