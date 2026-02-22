元暴走族総長ママの恋、ガテン系スーパーママの日常、そして整形総額2000万円の49歳ママも…『秘密のママ園2』

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4が22日(21:00〜)に配信される。

記念写真の裏側に隠された“お茶目な苦労”

番組では、伊藤千晃と今泉佑唯が登場。小学校に入学した息子が空手を始めたという伊藤は、息子の成長を感じた“ある出来事”をきっかけに、自身が19歳だった頃の母親の気持ちに気付かされたという、感慨深いエピソードを披露。母としての喜びを語る一方、“理想のママ像”との葛藤なども赤裸々に語る。

また、番組冒頭では結婚25周年(銀婚式)を迎えたMCの滝沢の話題に。SNSでも話題になった素敵な記念写真の裏側に隠された“お茶目な苦労”を明かし、スタジオの笑いを誘う場面も。結婚生活を長く続けるための“タキマキ流”の夫婦観に、スタジオからは感嘆の声が上がる。

番組ではさらに、シングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画「ママも、恋してイイですか?」の完結編を放送。沖縄を舞台にした旅がいよいよ運命の告白タイムを迎えます。 元暴走族総長ママ・しおりや、シングルファーザーたちの恋の結末は果たして……。「このまま終わりたくない」と語るしおりの涙のワケとは。

そのほか、気になる他人の家庭をのぞき見するドキュメント企画「のぞき見! 隣のママ」では、鳶職人の社長として働きながら、2児の母として子育てに奮闘するガテン系スーパーママに密着。亡き母への思いを胸に、仕事、子育てに全力で走り続けるパワフルママの日常に、スタジオでは感動の涙も。

さらにスタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、整形に総額2,000万円をかけた49歳のママや、夫の心無い言葉をバネに整形を決意したママが登場する。

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

