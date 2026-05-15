ミック、キース、ロンが若返った？　ザ・ローリング・ストーンズ新曲「In the Stars」MV公開

ザ・ローリング・ストーンズ（The Rolling Stones）が、7月10日に発売される最新アルバム『Foreign Tongues』からの、アップテンポで耳に残るリード・シングル「In the Stars」のミュージック・ビデオを公開した。

【動画】ザ・ローリング・ストーンズ「In the Stars」ミュージックビデオ

今回のビデオは、フランソワ・ルッセレが監督を担当。彼はこれまで、ナイキ、ディーゼル、ファレル・ウィリアムズとの仕事に加え、『Hackney Diamonds』収録の「Angry」や『Blue & Lonesome』収録の「Ride 'Em on Down」など、ストーンズ作品にも携わってきた。

このミュージック・ビデオには、女優オデッサ・アザイオン（『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』、『I Love LA』）が出演している。

このビデオは、Deep Voodooがディープフェイク技術を用いて制作したもので、70年代のストーンズが、様々な時代、文化、サブカルチャーに属するミュージシャン、歌手、ダンサーたちと共に「In the Stars」を演奏する様子を描いている。

ザ・ローリング・ストーンズとの仕事について、オデッサ・アジオンは次のように語った。

「冗談でしょ？ 夢みたいよ。私が初めて手に入れて最初から最後まで聴いたレコードは『Tattoo You』だったのよ。私はローリング・ストーンズに夢中で、これは間違いなく私の「死ぬまでにやりたいことリスト」に入っていたことよ。」

『Foreign Tongues』は、世界中で絶賛されグラミー賞を受賞し、世界中のチャートで1位を獲得、マルチ・プラチナの成功を収めた『Hackney Diamonds』から約3年発売される、驚くほど活気あふれる14曲入りのアルバム。「In the Stars」は先週、アルバムの発表に合わせてリリースされ、アルバムのオープニング・トラック「Rough and Twisted」と共に先行配信されている。「In the Stars」のCDシングルは本日5月15日発売。

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ザ・ローリング・ストーンズ

『Foreign Tongues』

2026年7月10日（金）リリース

CD予約：https://umj.lnk.to/RS_FT

ザ・ローリング・ストーンズ日本公式HP：

https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/