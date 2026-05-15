AI音楽制作は「神への冒涜」ジャック・アントノフが一蹴

テイラー・スウィフトやサブリナ・カーペンター、ラナ・デル・レイらを手がけ、グラミー賞の最優秀プロデューサー賞を3年連続で受賞したジャック・アントノフ（Jack Antonoff）。彼は、AIを用いて表現を行う人々を「神を冒涜する不届き者（Godless whores）」と形容し、激しく非難している。自身のバンド、ブリーチャーズのニューアルバム『Everyone for Ten Minutes』のリリースを5月22日に控えるなか、彼はInstagramに公開したファンへの手紙で、自身が重んじる「神から授かった、曲作りとレコーディング、そしてパフォーマンスという古来の儀式」への揺るぎない献身を綴った。

「僕たちがやっていることは古来の儀式なんだ」と彼は綴った。「もう音楽を書く必要はない。録音する必要もないし、バンドを連れ出して演奏する必要もない。それでも僕たちにとって、自分たちの活動を最適化するという考えは、そもそも僕たちを突き動かしているものの目的を完全に見失っている。僕たち（僕自身、バンド、そして率直に言って僕の知る全員）は、この作業がより速く、あるいはより簡単になることなんて一度も求めてこなかった。それを成し遂げるために必要なランダムさや魔法に苛立つことなんてなかったんだ」

彼は、AIを使って作品を作るという考えを好む者に対し「そのまま崖から車で突っ込めばいい」と突き放し、「君たちが去っていくのを心から嬉しく思う」と言い添えた。また、AI利用者を「スロップ（粗悪品）を通じて自らをさらけ出す悪質な役者」と評する一方で、AIを使わないアーティストを「苦闘する偉大なる人々」と呼び、たとえその数が減っていったとしても、彼自身やバンド、友人たちは「内側から湧き出るものを表現することに、かつてないほど献身し続ける」と付け加えた。

「音楽を書き、録音し、演奏する。それだけだ」と彼は記した。「この神聖なプロセスを最適化する方法があるなんて考えることほど、恥ずべきことはない」

さる3月、ローリングストーン誌はプロデューサーやソングライター、アーティストがいかにAIを自らのプロセスに取り入れているかについてのレポートを掲載し、それを「音楽界におけるAIの「見て見ぬふり」時代」（dont ask, dont tell era of AI in music）と呼んだ。「興味深いことに、一部の情報筋によれば、AIに対して最も躊躇しているのは若者だ。サンプルライブラリのTracklibによる音楽プロデューサーへの調査では、最も若い年齢層である20代の回答者が、AIに対して最も否定的な意見を持っていた」と同レポートは明かしている。アントノフの手紙はこの意見を反映したものだった。

「（AIは）いつの日か人間の不完全さを模倣できるほど賢くなるかもしれないが、僕には到底そうは思えない」と、チャーリー・プースはその記事の中で語っている。「人間の方がより賢くなっていくのが目に見えるからね」

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From Rolling Stone US.

ブリーチャーズの最新アルバム『Everyone for Ten Minutes』は5月22日リリース