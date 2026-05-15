韓国発3ピースバンドwave to earth、新章の幕開けを告げる新シングルリリース

韓国ソウルを拠点とする3ピースバンドのwave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）が、ニューシングル「heaven and hell」をリリースした。

意図的なミニマリズムに則った（ナイロン弦のギター、ミニモーグベース、CP70ピアノを基調とする）本楽曲は、世界中のリスナーに彼らの存在を知らしめたローファイ・ジャズというこれまでの持ち味から、静かに脱却。アルゼンチンの著名な映画監督モーリーン・フフナーゲルが手掛けたミュージックビデオは、メキシコ人のスタッフと、地元のサパテアードダンサーたちと共にメキシコで撮影された。このビデオは人が安全を感じ、力を得られる場所という概念を通して描かれた、勇気と愛の肖像であり、バンドが次にどこへ向かうのかを示す最初の兆しでもある。

韓国のインディーズバンドとして前例のない規模のワールド・ヘッドライン・ツアーを行ってきた2019年のデビュー以来、バンドはSpotifyで月間700万以上のリスナーを獲得し、ブレイク曲「seasons」のストリーミングは5億回を突破。2022年にインディーズレーベルWAVYと契約し、2023年に初のフルアルバム『0.1 flaws and all.』をリリースし、リードシングル「bad」はSpotifyのViral 50 Globalチャートで1位を記録した。

2024年のEP『play with Earth! 0.03』は、SpotifyのTop Album Debut Globalチャートで初登場5位を記録し、その後に行われた全29都市を巡る北米ツアーは全てソールドアウト。2024年から2025年にかけて、シカゴ、チリ、インドのロラパルーザ公演を含む100回以上のライブを実施。2024年3月、2025年1月には来日公演を行い、大盛況で迎えられている。2026年2月、バンドはソウルへと戻り、オリンピックホールで3夜連続公演を開催。全公演のチケットは数分で完売した。

＜リリース情報＞

ウェーブ・トゥ・アース

ニューシングル「heaven and hell」

配信中

レーベル：WAVY

https://orcd.co/wavetoearth_heavenandhell