JR東日本東北本部とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは20日、仙石線で3月に運行終了予定の205系を使用し、3月20日に「仙石線 ～ありがとう、205系。～」、3月21日に「『仙石線 快速ムーンライトうみかぜ号』 ～Thank you 205系～」を実施すると発表した。

いずれも団体旅行商品として発売され、仙石線の歴史を彩ってきた205系で「乗って、見て、感じる」特別なひとときを提供するとのこと。定期運行時には体験できなかった深夜の快速運転や車両撮影・記念グッズなど、ファン必見の特典も用意する。

3月20日の「仙石線 ～ありがとう、205系。～」は、あおば通駅発コースと石巻駅発コースを実施。あおば通駅発コースはあおば通駅9時38分頃発・石巻駅11時46分頃着、石巻駅発コースは石巻駅16時9分頃発・あおば通駅17時45分頃着で運転する。

両コースとも途中の陸前小野駅で205系の写真撮影を行えるほか、多賀城駅、本塩釜駅、陸前小野駅で到着放送を各コース抽選で1名ずつ体験できる。菓子と飲み物を用意し、各コースでデザインの異なる参加者限定のオリジナルグッズと、きっぷ風乗車記念証(台紙付き硬券タイプ)を配布する。あおば通駅発コースは2月24日11時、石巻駅発コースは2月24日12時から、両コースとも1万5,000円(大人・こども同額)で販売開始する。

3月21日の「『仙石線 快速ムーンライトうみかぜ号』 ～Thank you 205系～」は、深夜にあおば通～石巻間の往復乗車を体験できる。往路はあおば通駅23時54分頃発・石巻駅3時31分頃着、復路は石巻駅3時58分頃発・あおば通駅5時22分頃着となっている。

途中の多賀城駅で205系の写真撮影を行えるほか、陸前小野駅と矢本駅で205系の行先表示を変換する実演を行い、写真撮影も行える。車内では、静かに走る快速運転時のモーター音など楽しめるとのこと。弁当と飲み物を用意し、アクリルスタンドと参加者限定のオリジナルグッズ、きっぷ風乗車記念証(台紙付き硬券タイプ)を廃止する。2月24日13時から、3万9,205円(18歳以上限定)で販売開始する。

両商品とも「日本の旅、鉄道の旅」サイトにて、先着順で申込みを受け付ける。インターネット限定商品として販売され、満員の場合はキャンセル待ちとなる。