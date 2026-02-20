成功してほしい父と、自立したい娘。その愛情は、やがて衝突へと変わっていく――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「父と娘のキッチンカー物語 後編～夢を乗せた迷い道～」を、22日に放送。父娘が向き合う、その瞬間を追っている。

オリジナルのホットサンドを武器に、キッチンカーに人生を懸ける恵夢(えむ)さん(24)。運送会社を経営する父・竜太さん(54)は、自らの経験と人脈を惜しみなく注ぎ、出店場所の確保から経営の助言まで全面的にサポートしてきた。

週末は父の後押しもあり集客が見込めるイベントに出店することで上々のスタートを切ったものの、平日は苦戦が続き、恵夢さんは思い描いていたキッチンカー生活とのズレを感じ始めていた。さらに開業後、恋人との交際が始まったことで、仕事への向き合い方をめぐって父と衝突。自立したい娘と成功してほしい父…互いの思いがすれ違いを生み、やがて娘は家を飛び出してしまう。互いの本音を確認するために、久しぶりに向きあった2人は話し合いの席に着くのだが…。

一方、クレープで勝負する元イタリアンの料理人・江里奈さん(27)も、不安定なキッチンカービジネスの現実と向き合っていた。週末は家族総出で営業し、1日で20万円近い売り上げをあげることも珍しくない。しかし、イベントのない平日は1万円にも届かない日もあり、不安と焦りを募らせる。それでも、板金会社を経営する父・道世さん(62)は黙って娘を支え続ける。

キッチンカーで夢を追う娘と、その背中を支えてあげたい父。すれ違う父娘が迷い込んだ道の先にあるものは…。山下美月のナレーションで見つめていく。