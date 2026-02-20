『メダリスト』ファンの皆さん、朗報です！物語の舞台・愛知県に位置する「ららぽーと名古屋みなとアクルス」で、中部地方初のコラボイベントが2026年3月に開催決定。描き下ろしフォトスポットから声優スペシャルトークショー、限定グッズまで、作品世界に没入できる奇跡の体験が待っています！この記事を読めば、イベントの全貌がわかり、見逃せないポイントを掴めますよ。

氷上の熱狂が名古屋に上陸！『メダリスト』コラボイベントで作品世界に没入体験

フィギュアスケートに情熱を注ぐ少女たちの物語、TVアニメ『メダリスト』が今、大きな注目を集めています。アニメ第2期が大好評放送中、さらに2027年には劇場版の公開も決定しており、その熱はとどまるところを知りません。

そんな『メダリスト』の舞台の一つ、愛知県名古屋市に位置する三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスで、中部地方の商業施設では初となる大規模なコラボイベントが開催されます！

物語の舞台と現実がリンクするこの特別な場所で、ファンならずとも胸が高鳴るような体験が待っています。今回のコラボイベントは、2026年3月7日(土)から3月29日(日) までの期間、ららぽーと名古屋みなとアクルスで開催されます。

施設が掲げる「FUNからFANへ」というスローガンの通り、このイベントは単なる「楽しい」で終わらせない、作品への「FAN（熱狂）」を深める最高の機会となるでしょう。

このイベントの最大の魅力は、 「物語の舞台」という特性を最大限に活かした没入感です。単なるキャラクター展示に留まらず、まるで作品の世界に足を踏み入れたかのような体験ができるよう、様々な趣向が凝らされています。

私が特に推したいポイントは以下の3つ！

さあ、この胸躍るイベントの詳細を深掘りしていきましょう！

【見どころ1】作品世界に飛び込もう！スペシャルな展示とフォトスポット

ららぽーと名古屋みなとアクルス館内は、まさに『メダリスト』一色に染まります。

描き下ろしビジュアルのフォトスポット

今回のイベントのためだけに描き下ろされた、いのり、司、光、夜鷹の特別なビジュアルが登場します。キャラクターたちが普段とは違うポージングを見せてくれるなんて、ファンとしては見逃せませんよね！

これらのビジュアルを使ったフォトスポットで、作品の世界観にどっぷり浸り、思い出の一枚を撮影しちゃいましょう！

キスアンドクライ再現フォトスポット

フィギュアスケートファンにはおなじみの 「キスアンドクライ」 。これは選手が演技を終えた後、コーチと共に得点を待つ場所のこと。その感動の瞬間を追体験できるフォトスポットが設置されます。

撮影台も用意されているので、お気に入りのぬいぐるみやアクリルスタンドを置いて、選手になった気分で写真を撮ってみてはいかがでしょうか？

舞台紹介・演技シーンパネル展

アニメの舞台となった実在のスポットや、いのりと光が初めて出会った場所、そして数々の名演技シーンを振り返るパネルが展示されます。作品への理解が深まるだけでなく、実際にその場所を訪れる「聖地巡礼」へのきっかけにもなるはずです。

TVアニメ第1期・第2期場面写真パネル展

アニメ第1期の胸を熱くするシーンから、最新の第2期の見どころまで、厳選された場面写真パネルが大集合。アニメの感動の軌跡をたどり、物語の始まりから今へと続く情熱を改めて体感できます。

【見どころ2】ファン垂涎！限定アイテムと豪華ゲストイベント

オリジナルミニキャラステッカープレゼント

期間中、館内対象店舗で2,000円（税込）以上お買い物すると、日替わりで本イベント限定の「描き起こしミニキャラステッカー」 がもらえます！名古屋ならではのアイテムを持ったキャラクターたちがデザインされており、これはまさにコレクター心をくすぐる一品。各日先着300枚限定なので、お早めに！

2026年3月7日(土)～3月17日(火)2026年3月18日(水)～3月29日(日)

邦和みなと スポーツ&カルチャー連携 LINEキーワードラリー

アニメのスケートリンクの舞台の一つであり、制作にも深く関わった「邦和みなと スポーツ&カルチャー」と連携したキーワードラリーも開催！ららぽーと名古屋みなとアクルス館内と邦和みなと スポーツ&カルチャーに掲出されたキーワードを集めてLINEで送信すると、オリジナルミニキャラのスマホ壁紙がもらえます。物語と現実の場所を行き来する、まさに「聖地巡礼」ならではの体験ですね！

いのり役 春瀬なつみさん、光役 市ノ瀬加那さんスペシャルトークショー開催！

2026年3月14日(土) 13:00〜14:00には、主人公・結束いのり役の春瀬なつみさんと、ライバル・狼嵜光役の市ノ瀬加那さんによる豪華スペシャルトークショーが開催されます！

会場の大型ビジョンにアニメの名シーンを映し出し、その場で 「生アフレコ」 を披露してくれるとのこと。あの感動を目の前で聞けるなんて、想像しただけで鳥肌ものですよね！作品にまつわる裏話や、お二人のエピソードも聞ける貴重なチャンスです。

優先観覧エリアは三井ショッピングパークポイント会員限定となるので、参加予定の方は事前に会員情報を確認しておきましょう！

いのり＆光による完全オリジナル館内放送も！

イベント期間中、いのり（CV:春瀬なつみ）と光（CV:市ノ瀬加那）による完全オリジナル館内放送が実施されます。ショッピング中に不意に聞こえてくる二人の声に、思わず笑顔になってしまいそうです。どんな内容が聞けるのか、今から楽しみですね！

【見どころ3】「ここでしか出会えない！」限定オリジナルグッズを見逃すな

ファンなら絶対に手に入れたい、イベント限定のオリジナルグッズが10種類も登場します！描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや、名古屋ご当地アイテムを持ったミニキャラ缶バッジなど、魅力的なアイテムが勢揃い。

購入方法も2通りあるのが嬉しいポイントです。

イベント会場での販売（オフライン）

日程：2026年3月20日(金)～3月29日(日)

場所：1F センターコート

三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」での販売（オンライン）

期間：2026年3月7日(土)10:00～3月29日(日)23:59

「&mall」ではコラボ期間中、通期で受注販売が行われるため、買い逃しの心配が少ないのが嬉しいですね。

さらに、&mall限定のアイテムもあるとのことなので、ぜひチェックしてみてください！

私が注目したピックアップ商品！

アクリルキーホルダー

アクリルスタンド

様々なキャラクターフィギュア

コレクションクリアカード

これらのアイテムは、作品を愛する方々にとって、日々の生活に彩りを加えてくれること間違いなしです。

イベント詳細・参加方法まとめ

イベント名 日程 場所 詳細 描き下ろしフォトスポット 3/7(土)～3/29(日) 1F センターコート - キスアンドクライフォトスポット 3/7(土)～3/29(日) 1F センターコート - パネル展示（舞台・演技シーン） 3/7(土)～3/29(日) 1F センターコート 作品の舞台となった実在スポットや名シーンを振り返る。 パネル展示（アニメ1期・2期） 3/7(土)～3/29(日) 1F センターコート アニメの感動シーンを厳選して展示。 オリジナルミニキャラステッカー 第1弾: 3/7(土)～3/17(火)

第2弾: 3/18(水)～3/29(日) 1F センターコート カード受付カウンター 館内対象店舗で2,000円(税込)ごとに1枚プレゼント。各日先着300枚限定。 LINEキーワードラリー 3/7(土)～3/29(日) ららぽーと館内2か所、邦和みなと スポーツ&カルチャー1か所 全キーワードでスマホ壁紙プレゼント。 声優スペシャルトークショー 3/14(土) 13:00～14:00 1F センターコート 春瀬なつみさん、市ノ瀬加那さん出演。優先観覧エリアは会員限定。 オリジナルグッズ販売 会場: 3/20(金)～3/29(日)

通販: 3/7(土)10:00～3/29(日)23:59 1F センターコート（会場）、三井ショッピングパーク公式通販サイト &mall（通販） イベント限定品多数、&mall限定品あり。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。事前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

『メダリスト』という作品の魅力：なぜ今、注目すべきか？

『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を秘めた少女・結束いのりと、彼女の才能を見抜きメダリストへと導こうとする元フィギュアスケーターのコーチ・明浦路司の二人三脚の物語です。

その最大の魅力は、 「夢を追いかける情熱」と「挫折を乗り越える力」 をリアルかつ感動的に描いている点にあります。フィギュアスケートの華やかさだけでなく、競技の厳しさ、選手たちの葛藤、そしてコーチとの絆が丁寧に描かれ、観る者の心を強く揺さぶります。

つるまいかだ (講談社「アフタヌーン」連載)⼭本靖貴花⽥⼗輝ENGI結束いのり：春瀬なつみ、明浦路 司：大塚剛央、狼嵜 光：市ノ瀬加那ほか

緻密な描写で描かれるフィギュアスケートの演技シーンは圧巻の一言。一度見始めたら止まらない、そんな熱い物語をぜひこの機会に体験してみてください。

ららぽーと名古屋みなとアクルスについて：地域に根差した「楽しい」の提供

今回のイベント会場となる「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」は、2018年にオープンし、今年で7年目を迎える大型商業施設です。

愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分約206店舗約3,000台

「FUNからFANへ」という新しいスローガンを掲げ、お客様にもっと楽しく、ワクワクする時間を提供することを目指している施設です。今回の『メダリスト』コラボイベントは、まさにそのスローガンを体現するような、訪れる人々に深い感動と喜びを与える特別な企画と言えるでしょう。

あなただけの「メダリスト」体験を！

『メダリスト』ファンにとってはもちろんのこと、フィギュアスケートやアニメに興味がある方、週末のお出かけ先を探している方にとっても、今回のコラボイベントは最高の選択肢となるはずです。

作品の舞台となった場所で、登場人物たちの情熱や感動を間近に感じられる機会はそう多くありません。ぜひこの機会に、ららぽーと名古屋みなとアクルスを訪れて、あなた自身の「メダリスト」体験を見つけてみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。