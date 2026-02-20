JR東日本は、同社エリアの新幹線を対象とした新たなネット予約サービス「JRE GO(ジェイアールイー・ゴー)」を2026年秋頃から開始すると発表した。予約完了まで最短1分で完了できる体験を実現するという。

「JRE GO」は、JR東日本エリアの東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線(東京～上越妙高間)を対象に、各新幹線駅相互間のきっぷを購入できる。特徴のひとつにスマートフォンから最短1分で予約できる操作性が挙げられ、利用開始手続きを従来の21ステップから最短4ステップへ簡略化し、初めての利用者でもすぐに予約できる設計とした。

検索時には1回の入力で対象区間の全列車を一覧表示し、シートマップで号車や座席位置、「はやぶさ」「こまち」などの併結情報も同時に確認できるようにする。トップ画面から直近の予約に直接アクセスでき、簡単に変更や払戻しが行えるようにする。

「JRE GO」は「えきねっと」と比べて利用開始手続きを大幅に簡略化

「JRE GO」操作イメージ。最短1分で予約完了できるようにした

「JRE GO」と「えきねっと」の比較イメージ

普通車自由席と普通車指定席(「TRAIN DESK」を含む)、グリーン車、「グランクラス」に対応。交通系ICカードや「モバイルSuica」などを紐づけて乗車する「新幹線eチケット」の利用が必須となる。決済方法はクレジットカードのみ。「えきねっと」の「新幹線eチケット」と同様、自由席は割引なし、指定席は200円引きとなり、「トクだ値」は取り扱わない。なお、東京～上野間発着は対象外となる。

2026年4月20日から先行試用版を開始。利用時に事前エントリーが必要で、エントリー方法は4月に公式サイトとSNSで案内する。正式サービス開始は2026年秋頃を予定している。