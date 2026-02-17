JR東日本は17日、宇都宮線で2月8日に発生した停電に伴う輸送障害について、原因と再発防止策を同社サイト上に公開した。古河～野木間において架線の管理が適切に行われなかった結果、断線したことを原因としている。

JR東日本が宇都宮線の停電に伴う輸送障害の原因と再発防止策を公表

停電は2月8日23時16分頃、栗橋～間々田変電所間で発生。確認の結果、古河～野木間の架線(トロリ線)が断線していると判明した。この影響により、宇都宮線の一部区間で運転を見合わせ、架線点検と復旧作業を実施。2月9日16時34分に運転を再開した。

原因に関して、2023年4月7日の至近距離検査で、オーバーラップ箇所(平行して張られた2本のトロリ線の間をパンタグラフが移っていく箇所)の片方のトロリ線に摩耗の進行を確認し、張替えを計画したものの、その際に誤って、平行する別のトロリ線を張り替える計画としてしまい、摩耗が進行した線が残っていたことが判明したという。

現地で不具合を認めた作業責任者と工事計画者が直接の打ち合わせを行わなかったため、食い違いが生じたとしている。また、架線設備モニタリングによる摩耗管理でも、2024年5月と2025年5月の検測時、摩耗した箇所を要注意箇所として抽出できなかったという。

同社は今回の事態を受けて、トロリ線のオーバーラップ箇所計9,106カ所(在来線6,894カ所、新幹線2,212カ所)を点検し、2月13日までに異常がないことを確認した。今後、断線した箇所と同じ手法で検査した箇所についても、4月22日までに確認を進めるとしている。

再発防止策として、不具合を確認した作業責任者と工事計画者が図面などで相互確認を行い、張替え工事完了後は現物で不具合が解消されていることを確認するとした。架線設備モニタリングで撮影した画像については、複数人が同時に同じ画像を見ながら確認する体制とし、架線設備モニタリング業務のDX推進や定期的な教育を実施。各職場でモニタリング業務の中心となる社員を指定し、技術力向上を図るとしている。