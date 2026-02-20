「『踊る大捜査線』で育ってきた世代」と語る草川拓弥が、フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00～ ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)で、自身初となる本格的な刑事役に挑んでいる。ゴールデンタイムのドラマ出演に「身が引き締まる思い」と語りながら、新たな役への覚悟と、刑事ドラマへの特別な思いを明かした――。

草川拓弥 (C)フジテレビ

前のめりで作品の世界に没入「読者のような感覚」

福士蒼汰主演の同ドラマは、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。草川は、緒形敦ふんする捜査一課時代の安藤直司にかわいがられ、のちに安藤が広報に異動になった鍵を握る伊澤嘉人役を演じている。

オファーを受けた際の心境を「僕が観てきた作品の中でもあまりなかったジャンルなので、新鮮に感じました」と率直な印象を語った草川。撮影は、「広報からの視点が新鮮で、正直難しいところもありましたが、それも含めて楽しかったです」と笑顔で振り返った。

自身が演じる伊澤という人物像にも触れ、「正義感が強くて、物事を実直に捉えるタイプだと思っています」と分析。「難しい部分もありますが、捜査員としての日常生活などを自分なりに調べて役作りをしています」と、丁寧に役と向き合っていることを明かした。

また、脚本を読んだ際の印象を「今まではどうしても自分の役を中心に読んでしまうことが多かったのですが、今回は読者のような感覚で楽しめました。伊澤というより、広報課がどうなっていくんだろう、という視点で読めたのが新鮮でした」と語り、「すごく読みやすかったです」と前のめりで作品の世界に入り込めたという。

他とは違う刑事ドラマで着るスーツ

ゴールデンタイムの連続ドラマ出演は久しぶりだそうで、「自分にとっては身が引き締まる思いでした」と心境を吐露。「現場の雰囲気も明るく和やかに進んでいるので、すごく居心地がいいです」と、充実した表情を見せた。

同ドラマで、本格的な刑事役に初めて挑む草川。「これまでもいろんなスーツを着てきましたが、刑事ドラマで着るスーツはまた違って、『しっかりしなければ』という感覚になります」と緊張した面持ちも。さらに、「僕は『踊る大捜査線』で育ってきた世代なので、ちょうどそれを見返していたタイミングでこのお話を頂いて。すごくビックリしました(笑)」と偶然の巡り合わせも明かした。

刑事ドラマの魅力については、「張り詰めた緊張感と、そこから生まれる緩和のバランスが面白さだと思います」と語りつつ、「この作品で広報課の存在を知ってほしいですし、伊澤がどういう人物なのか、徐々に謎が明かされていくところも楽しんでいただけたらと思います」とアピールした。