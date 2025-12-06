メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーであり、俳優としての活躍も目覚ましい草川拓弥。今年は特に多くの出演作が公開、放送された。12月8日(20:00～ほか)には日本映画専門チャンネルで、文豪・夏目漱石の名作『こゝろ』から着想を得たショートドラマ『こころ』が放送となり、樋口幸平とW主演する。

そんな草川に、自身や人の“心”との向き合い方を聞くと、「僕は基本的には自分に自信がない。自分の“心”を表現したりするのは苦手」「『きっとこう考えているのだろう』と人間観察をするのは好き。でもそのほとんどが間違っているんだろうなとも思う」と繊細な答えが返ってきた――。

草川拓弥 撮影：泉山美代子

「セッション」で撮る中川龍太郎監督の現場

――『こころ』が、夏目漱石の超有名小説にインスパイアされた作品だと、最初に聞いたときはいかがでしたか?

夏目漱石さんの『こゝろ』のことはもちろん知っていました。学生のころの教科書にも載っている、おそらく全国の方々が知っている作品でもある。誰もが触れてきた題材を、僕がやらせていただくのはすごく光栄だと思いました。同時に、そうした作品を背負う、責任と覚悟が必要だなと思いました。

――原作は長編です。撮影前に読まれたそうですね。

読んでみて、純粋に苦しかったです。ずっと暗いトンネルをさまよっているようで、光が入ってこない感じ。登場人物たちは互いの心の内を知っていきますが、人の心って、簡単に触れちゃいけないものでもあると思っていますし、すごく苦しかったですね。今回の『こころ』は短編で、台本の本読みを含めて2週間くらい、撮影自体はぎゅっとまとめて３日くらいでした。期間は短かったですけど、1本の映画を撮っているような濃さがありました。

――映画『四月の永い夢』『わたしは光をにぎっている』などで国内外から評価されている中川龍太郎監督とのお仕事でした。

僕が経験した中では、初めてのスタイルでした。これまでの作品では、段取りをしてテストをして、そこから本番という流れだったんですが、中川監督の現場はシーンによって、段取りをしたら次は本番なんです。毎回芝居の流れや動きも違いますし、そのときの役者のリアルを映像に収めてくださる。自分自身が、今までちょっと型に縛られていたかなと感じるような現場でした。まさにセッションといえる現場でしたね。

――限られた撮影期間の中、心掛けていたことはどんなことですか。

短編なので、僕が演じる“私”も、これまで育ってきた環境や歴史、どんな人間かということを表現するシーンが限られてきます。だからこそ中川監督とは本読みの段階から、たくさんお話させていただきました。「ここはどう思っているのか」「このセリフはどう思いながら言っているのか」といったことを、率直に聞いてくださったので、僕も自分の考えをお伝えして、一緒に作らせていただきました。

魂を削る役者と向き合って感じたこと

――駆け出しの小説家“私”を草川さんが、親友の“彼”を樋口さんが演じました。樋口さんの印象はいかがでしたか。

以前、違う作品で共演しているのですが、共演シーンが少なかったので、そのときにはあまりコミュニケーションが取れませんでした。今回、“私”と“彼”として関わらせていただいて、すごくいい化学反応を起こせたと思っています。撮影以外でも、プライベートのお話もたくさんしましたし、仲良くなりました。ちなみに、いまは取材なので樋口さんと言っていますが、普段は「幸平」「拓弥くん」と呼び合う間柄になりました(笑)

――樋口さんの“彼”を受けて感じたことは大きかったですか?

とにかく幸平が本当に魂を削って演じていたんですよね。“彼”が自らの胸の内を“私”にさらけ出すシーンはある種バトルみたいなものだと思っていました。魂を削って演じている役者を一番近くで見られて、僕も心が動きましたし、テイクごとに顔が違っていて、相当いろいろなものを背負っていると感じました。お互いに、この撮影期間中、役に向き合ってすごくしんどかったし、苦しかったのですが、幸平じゃなかったら、僕の“私”も生まれなかったと思います。