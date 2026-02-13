すかいらーくレストランツが運営するしゃぶ葉は、2月19日より期間限定で「牛たん食べ放題」を実施する。昨年2週間で130万皿超を提供した人気企画の復活となる。

「牛タン食べ放題」キャンペーン概要

対象期間は2月19日から3月18日まで。販売店舗はしゃぶ葉全店。マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店は提供メニューと価格が異なる。

対象コースは「牛たん食べ放題コース」「牛たん&国産牛食べ放題コース」。牛たん食べ放題コースは、平日ランチ16時まで時間無制限で3,519円。小学生は全コース1,099円、幼児は無料。14:40以降の注文は80分時間制限。一部店舗では実施していない。

しゃぶ葉でトップを争う人気フェア「牛たん食べ放題」

同フェアは、世界中から厳選した牛たんを使用。旨みあふれる深い味わいと独特の食感が特長で、前回実施時はSNSでも話題になったという。おすすめのだしは「柚子塩だし」。薬味を組み合わせたオリジナルねぎ塩だれとの相性も抜群とされる。20種類以上の野菜と15種類以上のたれ・薬味BARでカスタマイズも可能。

しゃぶ葉の牛タン

あわせて「九州黒豚」も提供。やわらかい肉質と繊細な脂の甘みが特長で、細笹ねぎと合わせて楽しめる。

しゃぶ葉のホワイトデーキャンペーン

さらに、2月26日から3月14日の期間でホワイトデーキャンペーンも実施する。期間中はネコロボが限定ラッピングで登場。一部未導入店舗では実施していない。

限定ラッピング ネコロボ

数量限定で「ハートシュガー」も用意。デザートを彩るアレンジが楽しめる。なくなり次第終了。あわせてSNSキャンペーン「#私のしゃぶ葉日記」も開催。XやInstagramで公式アカウントをフォローし、ハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で50名にすかいらーくお食事券をプレゼントするという。

人気フェアの復活に加え、ホワイトデー企画やSNSキャンペーンも展開し、春の来店需要を盛り上げる。