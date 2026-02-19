お笑いコンビのアンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)がMCを務めるテレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『動物さまの言うとおり』の第6弾が、3月1日(16:05～)に放送。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし(中西茂樹・那須晃行)、狩野英孝、村上佳菜子を迎え、動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査する。

『動物さまの言うとおり』は、動物の生態や生き方から、人間が生きるヒントを学ぶ“動物リスペクトバラエティ”。今回は、動物たちを陰で支えるエキスパート企業、知られざるペットグッズの世界、そして愛犬と泊まれるホテルの裏側を取材した。

動物園や水族館には、飼育員や獣医、トレーナー以外にも、動物たちを陰で支える数多くの仕事が存在する。それは、動物たちの生活に欠かせない“超技術”を誇る、動物のためのエキスパート企業だ。

番組では、動物の赤ちゃんが飲む粉ミルクをつくっている、誰もが知る有名企業が登場。さらに、動物たちが暮らす岩や木に隠された秘密、水族館の巨大水槽を支える匠の技、本物そっくりのぬいぐるみを手がけている企業が紹介され、動物たちのために細部までこだわる職人たちの地道な努力と技術が明らかになる。

スタジオ登場するのは、ある動物の育児用ミルク。今回取材したエキスパート企業では、実際の動物の母乳を分析し、それぞれの動物に適したミルクを開発しているという。アンタッチャブル・山崎となすなかにし・中西が実際に試飲するが、どんな動物のミルクなのか。そしてその味とは……。

ある調査によると、ペット関連グッズの市場規模は、いまや2兆円に迫る勢いで年々拡大しているという。番組では、そんなペットグッズやペットにまつわるサービスの実力を徹底調査する。

調査に挑むのは、大の猫好きだという、きしたかの・高野。愛猫「ごま吉」とともに、大ヒット中のネコグッズを体験する。いつも怒っているイメージのある高野だが、愛猫とのロケでは別人のような一面を見せ、事務所の先輩・狩野英孝も「こんなかわいらしい高野、見たことない!」と驚くほど。最新グッズとともにいつもと違う高野の表情にも注目だ。

一方、犬用おもちゃの開発チームの会議に参加したのは、なすなかにし。那須は愛犬「ししまる」を溺愛中で、「ししまるが喜ぶおもちゃをつくりたい」と意気込む。2人は会議でも積極的に意見を出し、かなり手応えを感じたようだが、果たしてアイデアは採用されたのか。

さらに、飼い主の服を愛犬用にリメイクする、今、話題のサービスを体験したのは、番組5回目の出演となる矢田亜希子。愛犬「もなか」のため、思い出のつまった服を持参した矢田。実際にリメイクされた服がスタジオに登場すると、そのかわいさに、同じく愛犬家の村上佳菜子も「私もつくってみたい」とうらやむほどだ。矢田の思い出の服はどのように生まれ変わるのか。

愛犬家の間で手厚い“おもてなし”が話題のホテルを訪れたのは、村上佳菜子。今回は新人ホテルスタッフとして潜入取材し、リピーターが絶えないという“おもてなし術”の秘密に迫る。

ホテルには飼い主も愛犬もうならせる仕掛けが随所に施され、とにかく“犬ファースト”。細やかな気配りが詰まった、“おもてなしの極意”を学んでいく。

また、番組全6回出演のおなじみ・狩野が出題者となり、動物好きで知られる柴田が、視聴者プレゼントをかけたクイズに挑むコーナーも。正解はほぼ不可能と思われる超難問クイズに、柴田は動物への知識と愛で立ち向かえるのか。山崎が「貴重な場面!」と、この番組の一番の見どころに挙げた狩野のコーナーMCも必見だ。

出演者のコメントは、以下の通り。

アンタッチャブル

柴田：『動物様の言うとおり』第6弾の放送です。山崎さん、今回はいかがでしたか？

山崎：第5弾と……まったく一緒でした！

柴田：もう、それじゃ見てくれなくなっちゃうから！全然内容は違いますよ。まずいです！

山崎：見どころは、何といってもMC・狩野。なかなか見られない、貴重な英孝ちゃんのコーナー仕切りを、ぜひ見ていただきたいですね。

柴田：第6弾も、動物のことがもっと大好きになる情報が満載です。動物たちとこんなことができるんだ、こんなことをしてあげられるんだ、という新しい発見がたくさん詰まっています。ぜひ番組を見て、実際にやってみたり、足を運んだりして、楽しんでいただけたらと思います。

矢田亜希子

この番組に出させていただくと、毎回必ず楽しみが増えていくんです。「次はここに行ってみようかな」と思えるのが本当にうれしくて。今回も、広島の動物園にいる【ある動物】を初めて知って、新幹線に乗って、見に行きたくなりました！

また今回は初めてロケにも参加して、自分の服を愛犬「もなか」の服にリメイクできたことも、とてもうれしかったです。次は、息子の思い出の服でも作れたらいいなと思いました。

なすなかにし

中西：初めて出演させていただきましたが、動物のためのお仕事が本当に多彩で感動しました。アイデアも素晴らしいですし、動物たちへの気遣いも素敵だと思いました。僕も今日、家に帰ったらリビングを擬岩にするところから始めたいと思います（笑）

那須：本当にいい番組ですね。（愛犬「ししまる」のために）リメイクもめっちゃ、やりたいです。自分が着ていた服のにおいが残っているっていうのも、大事だと思いますし、やってみたいですね。

中西：私はね、この番組をかなり高く評価していますよ。ぜひこれからも続けていただきたい。

那須：誰やねん、お前（笑）

狩野英孝

この番組に出ると、毎回、知識や雑学、人に話したくなるネタが増えていくんですよ。今回、僕が言いたいのは、動物の赤ちゃんが飲んでいるミルクを作っているのは【あの企業】だよ、と。自信満々で誰かに言いたいです。印象に残っているのは、VTRに登場した後輩の高野（きしたかの）。自宅で愛猫と一緒だったせいか、高野のかわいらしいところを見られたし、怒らない高野も久々に見たというか。ああいう高野もいるんだなって、新鮮でした。

村上佳菜子

驚いたのは、地元・名古屋の東山動植物園の擬木と擬岩。今まで、動物ばかり見ちゃって、木や岩に注目したことなかったので…。今回、その裏側を知ることができたので、改めて、そこに注目して行きたいなって思いました。また、自分も訪れたことのあるホテルで新人スタッフとしてロケをさせていただき、裏側の立場に立つのって、すごく楽しかったと思う反面、ちょっと人見知りをしてしまって、「おすまし佳菜子」なっちゃったんです（笑）。もっとロケでは攻めていかないとなって、大反省しています。ぜひ、もう一回、行かせてほしいです！