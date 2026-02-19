同じ職場で働く刑事。しかし、その正体は“夫婦”だった――。佐藤二朗と橋本愛がW主演する新ドラマ『夫婦別姓刑事』(4月スタート、フジテレビ系 毎週火曜21:00～)が19日、発表された。夫婦であることが明るみに出れば、どちらかが刑事課を去らなければならない。秘密を抱えたまま事件に挑む、異色のバディミステリーが始まる。

今作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署だ。

その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠(佐藤)と鈴木明日香(橋本)。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、誰にも言えない秘密を抱えている。それは、2人が“夫婦”であること。警察には「夫婦は同じ部署に配属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動、すなわち刑事課を追われることになる。刑事であり続けるため、2人が出した結論は“夫婦であることを隠す”ことだった――。

企画・原案は秋元康氏、脚本は矢島弘一氏、演出は田中亮氏に加え、平野眞氏と河野圭太氏も参加する。

コメントは、以下の通り。

佐藤二朗

「僕は30代40代の頃、本当に沢山の連ドラに出た。僕が出始めた頃は、すでに“トレンディドラマブーム”は過ぎ、“ドラマを作れば高視聴率”という時代も終わっていた。それでもスタッフ、キャストたちは、限られた制約の中で、少しでも良い作品にするため、必死だった。次から次へ産み出し、消費されゆく宿命を持つ中にあって、テレビマンたちは、昔も今も、もがき、苦しみ、試行錯誤を繰り返している。そんなテレビマンたちと沢山の仕事をしてきたこと、沢山の連ドラに出演してきたことは、僕の誇りだ。

今回は主演という立場だが、特に気負いはない。嘘。少しある。だけど僕は今まで沢山の主演を支えてきた。なるべく、なるべくいい芝居をして、いい作品を皆様に届ける。それがあの頃のテレビマンたちへの恩返しで、今も変わらずもがき、苦しみ、試行錯誤を繰り返してるであろうテレビマンたちと一緒に僕ができる、唯一のことだ」

橋本愛

「今回、コメディーの仮面を被ったミステリー、ということで、これまで真正面から挑戦したことのない作品に参加させていただきます。

軽やかに、それでいて心地いい作品の空気感を作ることができるのか。

考察を楽しんでいただけるように、精度の高いミステリーをお届けできるのか。

初めましての佐藤二朗さんとの、夫婦としての関係性を面白がってもらいながら、いかに愛着を持ってもらえるか。

どんな困難や複雑な問題が生じても、誠実に、真摯に向き合っていきます。

ひとつひとつの新たな挑戦と、これから素敵な皆さまとものづくりを共にすることを、心から楽しみにしています」

企画・原案：秋元康氏

「“夫婦別姓”というニュースが話題になった頃、別姓の二人が、実は夫婦であることを隠して、同じ職場で働いていたら、色々、不都合があるんだろうなあ。しかも、その職場が警察署の刑事課だったら？家庭で食事をしながら、殺人事件のことを話すんだろうか？そんな妄想を膨らませて企画しました。主演が佐藤二朗さん、橋本愛さん、脚本が矢島弘一さん、そして、演出を田中亮さんが担当するわけですから、面白くないわけがありません。是非、リアルタイムでご覧ください」

小原一隆プロデューサー

「秋元さんからこの企画の骨子を初めて聞いた時に、めちゃめちゃ面白そう！と興奮したのを覚えています。そしてそれを、佐藤二朗さんと橋本愛さんという実力派のおふたりがやっていただけることになって面白くなることを確信し、さらに、今はまだ言えませんが二朗さんと橋本さんの周りを固めるキャスト陣も見えてきたところで、何にかは分かりませんが“勝った！”と思いました（笑）

秋元さんのアイデアを、コメディー部分、サスペンス・考察部分の両方を膨らませてオリジナルの脚本に落とし込んで頂いている矢島さんとの本打ちもめちゃめちゃ楽しいですし、いつか一緒に作品を作ってみたいと思っていた田中監督との演出プランなどの会話も、面白くなること以外は想像できず、まだリハーサルすらしていませんが、すでに出来上がりが楽しみです」

