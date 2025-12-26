フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで配信されるドラマ『にこたま』(26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信 ※FODは第1話無料)の完成披露イベントが26日、東京・台場の同局で行われ、橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未が登壇。クールな印象の橋本の意外な顔が垣間見えるエピソードが次々に飛び出した。

橋本愛

「本当に嫌いな作業なんです」

出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸)に、晃平の同僚である高野ゆう子(比嘉)も絡んだ3人の葛藤を描く同ドラマ。イベントではキャスト同士による質問コーナーが展開された。

瀬戸から橋本への質問は、台本にびっしり書き込まれている内容について。瀬戸が「すっごい書き込んであるんですけど、読めないんです。あれ、何ですか?」と聞くと、橋本は「ヘアメイク中に書いてると、“また呪文書いてるんですか?”って言われるんです(笑)」と難解であることを認める。

そしてその内容は、「あっちゃん(温子)の心情を書いてるんです。例えば晃平のセリフを聞きながら、あっちゃんが何を感じているか。自分のセリフの裏側で何を言ってるのかをバーっとなぐり書きしているんです」とのこと。「そういうサブテキストを1行ずつ書いていくので、クッソ疲れるんです(笑)。ほぼ思考を通さずに書く感じで、あの作業をやらないと逆に(演技が)できないので、本当に嫌いな作業なんですが、毎回やってます」という。

理想はクランクイン前にやりたいというが、撮影に入って演出が変わることもあるため、メイク中に書くことが多いそうだ。

「私の自転車、乗ってかないで!」

そんなストイックな橋本だが、瀬戸は撮影の合間におもしろ動画を見て爆笑している姿を目撃。一人で急に笑い始めるという証言に、橋本は「ヤバいやつですよね(笑)。イヤホンで聴いてたんですけど、ちょっと我慢できなくて…(笑)」と反省しながら、「(台本に書き込む)作業が苦痛なので、ラランドさんのYouTubeとか見て何も考えずに笑ってリフレッシュしてます」と明かした。

さらに、撮影スタッフから「自転車で坂道を下ったらカットがかかるシーンで、通常、俳優さんはカット終わりで自転車をスタッフに預けることが多いのですが、橋本さんは全速力で自転車に乗って坂道の上まで上ってこられました。しかも3回も!」と驚きのタレコミが。

これについて、橋本は「自転車が好きでずっと乗ってたいから、“私の自転車、乗ってかないで!”と思って(笑)」と、天真らんまんな回答。「スタッフさんにお願いするのは申し訳ないし、あっちゃんがいつもここを駆け上がって来てるなら、私も……っていうのは後付けです。乗りたかったんです(笑)」と本音を述べた。

最後のフォトセッションでも、指で2個の玉を作った「にこたまポーズ」をチャーミングに披露していた橋本。彼女の魅力が存分にあふれ出るイベントとなった。