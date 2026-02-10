日本映画専門チャンネルでは、俳優・山中柔太朗の出演作品を特集する「山中柔太朗につつまれて!」を、12日(20:00～)から展開する。

特別番組でインタビューに答える山中柔太朗

2017年にデビューし、翌18年にはM!LKの追加メンバーとなり、俳優とアーティストとしての顔を併せ持つ山中。俳優としては、22年『飴色パラドックス』の主演を皮切りに、映画『あたしの!』『君がトクベツ』などの数多くの話題作に出演。役の温度に寄り添う繊細さと、ふと零れる純度の高い存在感で作品世界をふっくらと膨らませてきた。

今回の特集は、主演映画『純愛上等!』が13日に公開されるのを記念して展開。敵対する高校のトップを張る2人の新感覚ラブストーリーが描かれ、山中の“純度の高さ”が一層鮮やかに浮かび上がる作品で、新たな代表作とも言える役に挑む。

特集では、これまでの出演作から選りすぐりのタイトルをそろえ、山中柔太朗という俳優がどのように育ち、どこへ向かうのか――その軌跡が味わえる編成に。映画『純愛上等!』の魅力や山中のキャリアのこれまでを語る特別インタビューも放送される。

ラインナップは、以下の通り。

『飴色パラドックス』

(TVドラマ・全8話・2022年)

監督：古厩智之 脚本：波多野都

原作：夏目イサク『飴色パラドックス』(ディアプラス・コミックス/新書館 刊)

出演：木村慧人（FANTASTICS from EXILE TRIBE）／山中柔太朗／樫尾篤紀／宮澤佐江／猪塚健太／市川知宏／小柳友／大浦龍宇一

累計130万部超のBL漫画の金字塔が初主演同士の2人で実写ドラマ化。事件を追うごとに衝突しながらも惹かれ合う、正反対の“ケンカップル” が織りなす胸キュンラブストーリー。週刊誌編集部の張り込み班のカメラ担当役として、山中柔太朗が木村慧人とW主演した作品。

『ブラザー・トラップ』

(TVドラマ・全9話・2023年)

演出：坂上卓哉／尾本克宏／府川亮介 脚本：おかざきさとこ

原作：日向きょう『ブラザー・トラップ』（ジーンLINE コミックス / KADOKAWA刊）

出演：久間田琳加／山中柔太朗／工藤遥／若林時英／渡邉美穂／NANA（MAX）／塩野瑛久

電子コミックサービス「LINEマンガ」で1億3000万viewを突破した人気漫画を実写化。元カレとわだかまりが残ったまま別れたことにより、恋愛に積極的になれなれない大学生・立花に訪れた久々の恋。しかし、相手の年下男子・成瀬はなんと元カレ・大和の弟であったことが発覚!! その事実を、いつしか本人たちも知ってしまい…。この三角関係を中心に繰り広げられる、繊細で一途なドキドキのピュアラブストーリー。

『Juvenilizm-青春主義-Special Short Film-』

(映画・2020年) ※TV初、未配信

監督：金井紘

出演：佐野勇斗／塩﨑太智／曽野舜太／山中柔太朗／吉田仁人

「M!LK」のコンセプトアルバム『Juvenilizm-青春主義-』(2020年3月リリース)の収録楽曲をモチーフに制作されたショートフィルム。それぞれの高校を卒業し、各々の道を歩んでいた佐野、塩崎、曽野、山中、吉田。彼らは、10代の頃に想像していた未来とは違う現実に挫けそうになりながら、互いに顔を合わせることなく過ごしていた。そんな5人の時間が、些細なことをきっかけに動き出す青春物語。

『あたしの!』

(映画・2024年)

監督：横堀光範 脚本：おかざきさとこ

原作：幸田もも子『あたしの!』（集英社マーガレットコミックスDIGITAL刊）

出演：渡邉美穂／木村柾哉（INI）／齊藤なぎさ／山中柔太朗

恋と友情のぶつかり合いの中、運命の恋にできるのか。“最高に前向きな青春”をかけたラブバトルエンタテイメント。恋の相談相手にもなるクールイケメン・成田役を山中柔太朗が演じる。

2.13『純愛上等!』公開記念 山中柔太朗・特別インタビュー

(特別番組)

2月13日公開の映画『純愛上等!』を記念し、本作の魅力を主演の山中柔太朗が余すことなく語るインタビュー番組。さらに、山中のこれまでキャリアを振り返りつつ、今後の展望についても語る。