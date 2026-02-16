日本マクドナルドは2月25日、カルビーの「ピザポテト」とコラボした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」(ポテト単品価格＋50円、バリューセット価格＋50円)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。

「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」(ポテト単品価格＋50円、バリューセット価格＋50円)

マックフライポテトで「ピザポテト」の味わいを再現

「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」と、カルビーの人気商品が初めてコラボレーションする。マックフライポテトとオリジナルシーズニングで、まるでピザポテトを食べているような"味の再現"にこだわったという。ピザのトマトやスパイスに加え、口に入れた瞬間にチーズの味わいを存分に味わえるよう、ピザポテトの最大の特長であるチーズ味フレークの風味の再現度にこだわり、試行錯誤を重ね、開発された。

「初音ミク」コラボレーションが実現

昨年好評だった、バーチャルシンガー「初音ミク」とシャカシャカポテトのコラボレーションを今年も実施する。2月22日「猫の日」を記念して、4名の人気アニメーターが描き下ろした、"シャカシャカして色が変わる"衣装に身を包んだ猫耳つきの初音ミクがポテトをシャカシャカするコラボ動画を、同社公式Xで順次公開する。そして3月9日の「ミクの日」にも"何かが起こる"と予告されている。内容は公式Xで順次発表される。