ローソンは、2月24日から、全国のローソン店舗(一部店舗での取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』のオリジナルグッズを販売する。今回、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやグリッター缶バッジなどが登場する。

ローソン限定オリジナル商品

2月24日より順次、一部店舗のローソン店頭限定で『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』のオリジナル商品を、数量限定で販売する。

なお、青森・秋田・岩手・山形・富山・石川・福井・新潟・和歌山・京都北部・兵庫西部・徳島・香川・高知は2月25日発売、北海道・九州・中国地域・愛媛は2月26日発売。数量限定につき、なくなり次第販売終了。

アクリルスタンド(全5種・各1,870円)

「アクリルスタンド」(全5種・各1,870円)はコミック棚にて販売する。

グリッター缶バッジ(全5種ランダム・660円)

「グリッター缶バッジ」(全5種ランダム・660円)はコミック棚にて販売する。店頭では全5種のランダム形式での販売、袋にはいずれかのデザインの商品が一つ入っている。

A4クリアファイル3枚セット(全4種・各1,430円)

「A4クリアファイル3枚セット」(全4種・各1,430円)はコミック棚にて販売する。

店内マルチコピー機ローソンプリント

2月24日～4月27日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』のオリジナルブロマイドを販売する。一部お取り扱いのない店舗がある。

オリジナルブロマイド (全15種)

全15種のオリジナルブロマイドは、好きな絵柄を選べる。L判は各300円、2L判は各500円。

(C)上海アリス幻樂団 (C)アンノウンX (C)Alliance Arts Inc.

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。(コピー機商品は除く)

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。