ローソンは、2月24日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、スマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の5周年を記念したキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全8種)がもらえる企画や、オリジナルグッズも販売する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル

2月24日AM7:00～3月9日の実施期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全8種)をその場で1枚プレゼントする。景品は一人1店舗の買い物につき各種1枚、計8枚まで。先着数量限定のため、景品がなくなり次第終了。

コラボレーション装飾店舗

2月24日AM10:00～3月9日PM8:00の期間中、東京・秋葉原のアキバ・トリム店にて、描き下ろしのオリジナルイラストを使用した店舗装飾を施す。期間中は、当該店舗限定でオリジナルグッズを店頭販売する。

なおオリジナルグッズは同時に@Loppi・HMV&BOOKS onlineでも販売する。また、「トレーディング缶バッジ」は@Loppi・HMV&BOOKS onlineではランダム形式・コンプリートセットの取り扱いとなる。

トレーディング缶バッジ(全7種・各550円)

「トレーディング缶バッジ」(全7種・各550円)は、店頭では全7種からのランダム形式で販売する。

アクリルボード(全3種・各3,850円)

どんぶり(全1種・2,950円)

デスクマット(全1種・2,750円)

ローソン店頭グッズ

2月24日から、一部店舗のローソン店頭にて、描き下ろしのオリジナルイラスト使用したグッズを販売する。エリアにより発売日が異なる場合がある。数量限定につき、なくなり次第販売終了。

アクリルスタンド(全7種・各1,870円)

「アクリルスタンド」(全7種・各1,870円)は、コミック棚で販売する。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ

@Loppi・ HMV&BOOKS onlineにて、限定のオリジナルグッズを販売する。受注期間は2月24日AM10:00～3月30日23:30、お渡し日は9月10日。受付期間中であっても、受付を終了する場合がある。

座りぬいぐるみ(各4,400円)

特大タペストリー(各9,900円)

店頭オリジナルギフト

2月24日より、柴関ラーメンをイメージした袋麺を、ローソン店頭・ローソンオンラインギフトにて販売する。数量限定につき、なくなり次第販売終了。また店舗により商品の納品時間が異なるため販売開始日時は前後する可能性がある。

柴関ラーメン(全1種・1,566円)

ローソンプリント

2月24日～5月24日の期間中、全国のローソン店頭のマルチコピー機にてオリジナルブロマイドを販売する。

オリジナルブロマイド(全7種)

価格はL判が300円、2L判が500円。

『ブルーアーカイブ』とは

Yostarが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリ。様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPG。

