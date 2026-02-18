AVALINKは、パチンコ業界にフォーカスした本格ショートドラマシリーズ「ドラマティックパチンコ」を、各種SNSにて2026年2月13日より展開している。

第一弾は、激化する来店演者の未来を題材にしたショートドラマ『イベント来たら凄い事になった』を公開。本動画は、劇団スカッシュで1000万回以上再生されている動画「無料には気をつけてください」をパチンコ業界風にアレンジしたものになっている。

■ドラマティックパチンコへの想い

パチンコには、人の心を動かすドラマがある。

台の前に立つ人の想い、ホールで働く人の誇り、そして誰もが胸の奥にしまっている“あの瞬間”。

私たちは、そのすべてが尊くて、愛おしいと感じています。

AVALINKはずっと、どうしたら「面白く伝えられるのか！」にこだわってきました。

その原点には、パチンコ業界への深い愛があります。

ただの遊技ではなく、人生の一部として寄り添ってきた歴史。

そこに息づく感情や物語を、もっと多くの人に知ってほしい。

だからこそ、ショートドラマという形を選びました。

数字でもデータでも語りきれない“人の熱狂”を映し出すために。

パチンコを知らない人には新しい世界の扉を。

パチンコが好きな人には「これが俺たちの業界だ」と誇れる物語を。

この作品は、業界を愛する私たちだからこそ作れた物語です。

業界に関わるすべての人のドラマを、未来へつなぐために。

■今後の展望

現在は10本のショートドラマを制作完了している状態。ショートドラマは今後、毎週金曜日の18時に投稿していく予定となっている。