「他人と比べてしまう」「比べて落ち込んでしまう」と悩んだことはありませんか。SNSや職場、友人関係など、私たちは日常の中でつい他人と自分を比べてしまいがちです。本記事では、他人と比べてしまう理由やメリット・デメリット、比べる癖を手放して楽な気持ちになる方法をわかりやすく解説します。

他人と比べてしまう人の特徴

他人と自分を比べてしまうのは、多くの人が経験する自然なことです。ただし、とくにその傾向が強い人にはいくつかの共通点があります。ここでは、他人と比べてしまう人の特徴を見ていきましょう。

負けず嫌い・完璧主義

「負けたくない」「しっかりしなければ」と自分に厳しく、高い理想を持つ人ほど、無意識のうちに周囲と自分を比べやすい傾向があります。完璧を目指す気持ちが強いほど、他人との比較を通して自分を評価してしまうことも少なくありません。

他人から承認されることで心の平穏を保っている

周囲から認められることで安心感を得るタイプは、他人の目が気になりやすい傾向があります。評価を意識するあまり、自分の立ち位置を常に確認してしまい、他人と比べるループから抜け出しにくくなることもあります。

自分に自信がない

自分に自信が持てないと、自分の価値を実感しにくく、周囲の評価が気になりやすくなります。自分の軸が定まっていないと、人と比べることが増え、優れている人を見るたびに落ち込んでしまうという悪循環に陥りやすくなります。

育ってきた環境による考え方の癖

家庭や学校、職場などで「競争」や「評価」を強く意識する環境で育つと、知らないうちに他人と自分を比べる考え方が身につくことがあります。こうした環境の影響は大きく、大人になってからも比較する習慣が続くことがあります。

理想や目標を他人に当てはめている

「こうなりたい」「こうあるべき」という理想や目標を、無意識のうちに他人に重ねてしまう人もいます。その結果、他人を基準に自分を評価し、「まだ足りない」と感じやすくなるのが特徴です。

他人と比べてしまうのをやめる方法

視点を変えてみることが大切です

他人と比べてしまう気持ちは誰にでもあるものですが、続くと心が疲れてしまうこともあります。ここでは、他人と比べる癖を手放し、気持ちを楽にするための考え方や行動のヒントを紹介します。

できないことよりできたことに目を向ける

できなかったことばかりに目を向けていると、他人の「できている部分」がよりまぶしく感じてしまいます。完璧を求めるよりも、今日できたことや少しでも成長できた点に目を向け、自分自身を認めてあげましょう。小さな前進の積み重ねが、自信につながっていきます。

SNSとのつきあい方を見直す

SNSには、人の「良い部分」や「楽しそうな瞬間」が多く投稿されがちです。それを見続けていると、自分だけが取り残されているように感じてしまうこともあります。投稿をそのまま受け取らず、適度な距離感を持って付き合うことが大切です。必要に応じて、SNSから少し離れてみるのもひとつの方法でしょう。

他人ではなく自分と比べる

「過去の自分と比べてどうか」を意識すると、自然と他人ではなく自分自身に目が向くようになります。人それぞれ進むペースや目標は違うからこそ、昨日の自分や過去の自分と比べて小さな変化を感じ取ることが大切です。自分の歩みに目を向ける習慣をつけましょう。

自分のペースを乱さないことを意識する

他人のスピードや成果に焦ると、自分らしさが見えにくくなってしまいます。たとえゆっくりでも、自分にとって無理のないペースを大切にすることが、着実に前へ進むコツです。自分の感覚を信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。

他人と比べることで得られること

他人と比べることで得られるものもあります

他人と比べることは、必ずしも悪いことではありません。視点を少し変えるだけで、前向きな気づきにつながることもあります。ここでは、他人と比べることで得られるメリットについて紹介します。

自己成長のヒントになる

他人と自分を比べることで、「自分に足りない点」や「伸ばせそうな部分」に気づけることがあります。憧れの人の行動や考え方を参考にすることで、次に挑戦したい目標が見えてくることもあるでしょう。比較をネガティブに終わらせず、前向きな成長のきっかけにしていきましょう。

客観的に自分のことを知ることができる

他人と比べることで、自分の強みや弱みに気づきやすくなります。自分だけの視点では見えにくかった部分も、他者の姿を通して客観的に捉えられるようになり、次のステップへのヒントが見つかることもあります。

自分の本当の望みが見えてくる

他人の価値観や生き方に触れることで、「自分は何を大切にしたいのか」「どんな人生を送りたいのか」といった本音に気づくことがあります。こうした気づきは、自分の理想や目標を見直し、より明確にするきっかけになるでしょう。

他者に優しくなれる

比較の中で嫉妬や焦りを感じるだけでなく、「あの人はこうした努力をしているのだ」と気づく瞬間もあります。そうした経験を重ねることで、他人を尊重し、思いやりを持って接する気持ちが育っていきます。

他人と比べてつらい気持ちになったときの対処法

自分に合った対処法をもっておきましょう

誰かと自分を比べてつらい気持ちになってしまったときは、自分をいたわることが大切です。心と体をリセットするために役立つ方法をいくつか紹介します。

運動して汗を流す

軽い運動やストレッチで体を動かすと、気分転換につながります。適度に汗をかくことで気持ちがすっきりし、ネガティブな感情がやわらぐこともあります。散歩やヨガなど、自分に合った方法で体を動かしてみましょう。

十分な休息をとる

心が疲れているときは、まずしっかり休むことが大切です。十分な睡眠をとることはもちろん、好きな音楽を聴くなど、リラックスできる時間を意識的に確保するだけでも気持ちが落ち着きやすくなります。

好きなことをして時間をすごす

趣味や興味のあることに集中する時間を持つと、気持ちを切り替えやすくなります。読書や映画、料理など、自分が楽しめることを意識的に取り入れて気分転換を図りましょう。無理をせず、自分のペースで過ごすことがポイントです。

できていることを再確認して自分をほめる

自分の「できていること」に目を向けることも大切です。小さなことでも日々の努力や成長を振り返り、自分を認めてあげることで気持ちが軽くなります。自分をほめる習慣は自己肯定感を高めるきっかけにもなります。まずは「今日できたこと」をリストにしてみるのもおすすめです。

自分の長所を親しい人に聞いてみる

信頼できる家族や友人に「私のいいところは？」と聞いてみましょう。自分では気づきにくい魅力も、人から教えてもらうことで前向きな気持ちになれることがあります。周囲からの言葉が自信につながり、他人と比較して落ち込む気持ちをやわらげるきっかけになります。

他人と比べてしまわなくても充実した人生をすごすことができます

ゆっくりと自分のペースで進んでいきましょう

他人と比べてしまうことは誰にでもありますが、それが続くと心が疲れてしまうこともあります。大切なのは、比較に振り回されず、自分のペースで自分の価値を見つけていくことです。今回紹介した考え方や行動のヒントを参考に、無理なく自分自身を認めながら毎日を過ごしていきましょう。