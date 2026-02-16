レッドブル・ジャパンは2月17日から、「ファミリーマート限定 レッドブル最速へのエナジーキャンペーン」を全国のファミリーマートで実施する。

ファミリーマート限定 レッドブル最速へのエナジーキャンペーン

3月27日より開催される「日本グランプリ」をさらに盛り上げるべく、同キャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年2月17日10:00～3月2日23:59、応募受付期間は2026年2月17日10:00～3月5日23:59。対象商品は「レッドブル・エナジードリンク」(250ml/355ml)、「レッドブル・シュガーフリー」(250ml)となる。

抽選でVIPラウンジにご招待

キャンペーン期間中、全国のファミリーマート各店舗(ファミマ!!、TOMONY含む)で対象のレッドブル商品を18本購入した人の中から抽選で10名を、鈴鹿サーキット屈指の高速コーナー「ターン7」に位置するVIPラウンジ「Red Bull Front Row」に招待する。

特別体験付き日本GP Red Bull Front Row ご招待

Tシャツとキャップのセットが当たる

また、4本購入した人の中から抽選で450名(各225名)に「レッドブル・レーシング/レーシング・ブルズ グッズ」(Tシャツとキャップの全2種、いずれか)をプレゼントする。

レッドブル・レーシング/レーシング・ブルズ グッズ

店頭でオリジナルカードがもらえる

さらに、対象のレッドブル商品を同時に2本購入すると、先着でもれなく、今回のキャンペーンでしか手に入らない、マックス・フェルスタッペンと角田裕毅、RB21、VCARB02がデザインされた「オリジナルカード」(全8種)を進呈する。カードは袋に入った状態で各店舗の商品ケースに用意しており、対象商品と一緒にレジまで持参すると受け取れる。カードは各店舗無くなり次第終了となる。