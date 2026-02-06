令和のシールブームは、とにかく“ぷっくり”が大人気! 各方面で完売してしまうなど入手困難となっていることから、自作している人も少なくないはず。今回は、そんな自作派のみなさんに、セメダイン【公式】がポストした「シマエナガ」のぷっくりシールの作り方を紹介します!

寒い日は余った接着剤で雪の妖精「シマエナガ」をつくるのがオススメ(・▴・)

.

窓や冷蔵庫にシールみたいに貼ってはがせます。

スーパーXホワイトなら最初から白くてシマエナガにピッタリかも…?

(@cemedinecoltdより引用)

シマエナガ、可愛いですよね。セメダインの商品から「スーパーXホワイト」をチョイスすると、より白いシマエナガのシールを作ることができるのだとか。作り方もとっても簡単。

まずは、クリアファイルの上に「スーパーXホワイト」を丸く出していきます。

表面が乾いたら黒いペンで顔などのパーツを描いていきます。

セメダインのこの担当の方、絵がうまいですね。位置や形が絶妙です!! あとは、中までしっかり乾かしたら完成です!

ちゃんとぷっくりしていて、めちゃくちゃ可愛いですね。完成度高すぎです!!

SNSで紹介されると、「これやりたいです〜」「すごーい! あとでやってみる」「シマエナガ、大量生産したいです!可愛い♡」といった反応が。手軽に好きなシールを作れるって、嬉しいですよね。

実は、同シリーズのセメダインには、「透明」と「黒」もあるそうです。

作りたいものに合わせてベースとなるカラーを選べば、もっと色々と作れそうです。ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。