Mizkanは2月2日より、『ハローキティ』とのコラボレーション企画第2弾「お酢活で新生活スタートキャンペーン」を開催している。
本キャンペーンは、2月2日～3月31日の期間中に、対象の黒酢飲料を購入しWEBから応募すると、購入本数に応じたハローキティの限定コラボグッズが合計1,110名に当たるというもの。
対象商品は以下8点。
- ミツカン リンゴ酢 500ml
- ミツカン 純玄米黒酢 500ml
- ミツカン りんご黒酢 希釈 500ml
- ミツカン ブルーベリー黒酢 希釈 500ml
- ミツカン りんご黒酢 ストレート 1L
- ミツカン ブルーベリー黒酢 ストレート 1L
- ミツカン りんご黒酢 カロリーゼロ 1L
- ミツカン ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ 1L
応募は、レシート画像またはECサイトでの納品書・領収書等を応募フォームよりアップロードすると完了。1回につき1コース・1口となり、「りんご黒酢 希釈 500ml」を含む2本以上購入で応募すると、当選口数は5倍になるという。
コースおよび商品内容は、1本購入コースでは「ハローキティ オリジナルQUOカードPay 500円分」が1,000名に、2本購入コースでは「ハローキティ オリジナルQUOカード 3,000円分」が100名に、 3本購入コースでは、高さ約40㎝の「ハローキティ オリジナル ダイカットクッション」が10名に 当たる。
キャンペーンの詳細および応募は、 専用サイトにて確認のこと。