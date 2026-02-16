Mizkanは2月2日より、『ハローキティ』とのコラボレーション企画第2弾「お酢活で新生活スタートキャンペーン」を開催している。

  • ミツカン×ハローキティ「お酢活で新生活スタートキャンペーン」

本キャンペーンは、2月2日～3月31日の期間中に、対象の黒酢飲料を購入しWEBから応募すると、購入本数に応じたハローキティの限定コラボグッズが合計1,110名に当たるというもの。

対象商品は以下8点。

  • ミツカン　リンゴ酢　500ml
  • ミツカン　純玄米黒酢　500ml
  • ミツカン　りんご黒酢　希釈　500ml
  • ミツカン　ブルーベリー黒酢　希釈　500ml
  • ミツカン　りんご黒酢　ストレート　1L
  • ミツカン　ブルーベリー黒酢　ストレート　1L
  • ミツカン　りんご黒酢　カロリーゼロ　1L
  • ミツカン　ブルーベリー黒酢　カロリーゼロ　1L

応募は、レシート画像またはECサイトでの納品書・領収書等を応募フォームよりアップロードすると完了。1回につき1コース・1口となり、「りんご黒酢　希釈　500ml」を含む2本以上購入で応募すると、当選口数は5倍になるという。

  • ミツカン×ハローキティ「ハローキティ　オリジナル　ダイカットクッション」

コースおよび商品内容は、1本購入コースでは「ハローキティ　オリジナルQUOカードPay　500円分」が1,000名に、2本購入コースでは「ハローキティ　オリジナルQUOカード　3,000円分」が100名に、 3本購入コースでは、高さ約40㎝の「ハローキティ　オリジナル　ダイカットクッション」が10名に 当たる。

キャンペーンの詳細および応募は、 専用サイトにて確認のこと。