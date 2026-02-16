Mizkanは2月2日より、『ハローキティ』とのコラボレーション企画第2弾「お酢活で新生活スタートキャンペーン」を開催している。

本キャンペーンは、2月2日～3月31日の期間中に、対象の黒酢飲料を購入しWEBから応募すると、購入本数に応じたハローキティの限定コラボグッズが合計1,110名に当たるというもの。

対象商品は以下8点。

ミツカン リンゴ酢 500ml

ミツカン 純玄米黒酢 500ml

ミツカン りんご黒酢 希釈 500ml

ミツカン ブルーベリー黒酢 希釈 500ml

ミツカン りんご黒酢 ストレート 1L

ミツカン ブルーベリー黒酢 ストレート 1L

ミツカン りんご黒酢 カロリーゼロ 1L

ミツカン ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ 1L

応募は、レシート画像またはECサイトでの納品書・領収書等を応募フォームよりアップロードすると完了。1回につき1コース・1口となり、「りんご黒酢 希釈 500ml」を含む2本以上購入で応募すると、当選口数は5倍になるという。

ミツカン×ハローキティ「ハローキティ オリジナル ダイカットクッション」

コースおよび商品内容は、1本購入コースでは「ハローキティ オリジナルQUOカードPay 500円分」が1,000名に、2本購入コースでは「ハローキティ オリジナルQUOカード 3,000円分」が100名に、 3本購入コースでは、高さ約40㎝の「ハローキティ オリジナル ダイカットクッション」が10名に 当たる。

キャンペーンの詳細および応募は、 専用サイトにて確認のこと。