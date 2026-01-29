エースコックは2月23日、「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」(希望小売価格298円/税抜)を全国で発売する。

同商品は、トレンドの「昆布水つけめん」をイメージした汁なしカップめん。チキンをベースに甘みを利かせた醤油たれに、別添のふりかけをかけることで、がごめ昆布特有の強い粘りや旨みが加わり、とろりとした新しい食感の一杯に仕上げた。

めんは、口の中で存在感のある、しっかりとした弾力と滑らかさのある丸刃の太めんを使用している(湯戻し時間4分)。