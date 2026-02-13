ローソンは2月17日より、『ノラネコぐんだん ニャーニャーパンさがし』キャンペーンを開催。大人気絵本シリーズ「ノラネコぐんだん」のオリジナル景品がもらえる企画やオリジナルパンの販売などを、全国の「ローソン」(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100除く)にて展開する。

先着・数量限定でもらえる!オリジナルステッカー

キャンペーン期間中に、オリジナルパン「ノラネコぐんだん おおきなコッペ カスタード&ホイップ」(181円)、または推しパンマークのパンを2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルステッカー」(約60×85mm内)を1枚もらうことができる。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までとなっている。キャンペーン期間は2月17日7時～3月2日。

オリジナルパン発売

ローソン『ノラネコぐんだん ニャーニャーパンさがし』ノラネコぐんだん おおきなコッペ カスタード&ホイップ

2月17日～3月16日の期間中、オリジナルパン「ノラネコぐんだん おおきなコッペ カスタード&ホイップ」が販売される。価格は181円。なお、沖縄地域のローソンでは販売されない。

リポストキャンペーン

2月17日のポスト後～2月23日までの間に、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストをリポストすると、抽選で1名に「オリジナルクッション」(約300×400mm内)がプレゼントされる。

(C)Noriko Kudoh/Hakusensha

(C)Lawson, Inc.