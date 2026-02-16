「楽に痩せられる」――その言葉を信じた女性を襲ったのは、突然の激痛と緊急搬送だった。SNSで話題の注射薬の裏に潜む危険性、そして世界で行われている衝撃のダイエット法の数々。17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、“痩せたい”という願いの先にある現実を浮き彫りにする。

今回は、痩せたくても痩せられない人たちに効果的なダイエット法に迫る。強制的に噛む回数を増やす装置、胃をバンドで縛る、体の中に風船を入れる…など、世界中の衝撃のダイエット法を紹介。また、やせ薬としてSNSでも話題の注射薬は、楽に痩せられると自己判断で打ち続けた女性に突如激痛が。命の危機で緊急搬送され判明した、彼女の体で起こっていた恐ろしい異変とは…。

ゲストはダイエットにまつわるトークを展開。「18歳くらいの時に65キロあったんですよ」というエルフ・荒川。その後、NSC(吉本総合芸能学院)に入り、あることが原因で1年でなんと15キロも痩せたと明かす。

櫻坂46の山崎天は、初めて東京ガールズコレクションに出演が決定した時のエピソードを披露。当時中学生のため何をしていいかわからず、「キャベツ、鶏むね肉、ゆで卵だけで2カ月間生活した」ことを告白し、その後、スイーツを食べて涙したという初々しい体験を振り返る。

一方「太れない」というtimelesz・松島聡は、雑誌の撮影で肉体美を見せようと“太活”に挑戦。サプリメントやプロテインで身体づくりに励んだものの…まさかの大失敗を語る。

ほかにも、大西流星(なにわ男子)、レインボー(ジャンボたかお・池田直人)がゲスト出演する。

【編集部MEMO】

2月から本格的に新レギュラーとしてスタジオ出演している松島聡は「この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたらうれしいです!」とコメントしている。

(C)日テレ