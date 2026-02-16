ローソンは2月17日より、イタリアにちなんだ商品を発売する「イタリアフェア」を、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の「ナチュラルローソン」店舗にて順次開催する。

同フェアでは、イタリア産オリーブオイルを使用したサラダや、シチリア島の郷土料理カポナータをイメージしたお惣菜など全5品が登場。このほか菓子・飲料・お酒など51品も登場し、同フェア商品は計56品の展開となる。また期間中、イタリアの雰囲気を感じられるよう、ナチュラルローソン各店ではイタリアにちなんだBGMが放送されるという。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

2月17日発売

店舗で焼成するインストアベーカリー導入店舗に、「ベーコンとチーズのフォカッチャ」が登場。もっちりとした食感のフォカッチャ生地に無添加ベーコン、ミックスチーズ、スペイン産オリーブオイルをのせて焼き上げた、イタリア発祥の平焼きパン“フォカッチャ”。価格は383円。

ハーブソルトとイタリア産オリーブオイルをかけて食べる、トマトやチーズなどの素材の味が楽しめる「オリーブオイルで食べるトマトとチーズのサラダ」。イタリア国旗をイメージする、赤(トマト)・白(チーズ)・緑(レタス)の食材が使用されている。価格は646円。

トリュフオイルを使用したイタリア発祥のコメ料理“リゾット”から「トリュフ仕立てのチーズリゾット(もち麦入りご飯)」が登場。ぶなしめじ・ベーコン・ほうれん草を盛合わせ、チーズをトッピング。仕上げのブラックペッパーがトリュフ感を引き立てている。価格は599円。

「ペペロンチーノ風 もち麦入りおにぎり」は、ブイヨンとにがり塩、ベーコンを入れて炊いたもち麦入りごはんに、オリーブオイル、オイルソース、ガーリック、唐辛子をバランスよく混ぜ合わせたペペロンチーノ風のおにぎり。価格は184円。

2月24日

2月24日からは、ナス、パプリカ、トマト、タマネギ、ズッキーニの5種類の野菜を煮込んだ「5種野菜の彩りカポナータ風」が登場。酢を加えることで甘酸っぱい味に仕立てたシチリア島の郷土料理だ。価格は324円。

発売中

なお、すでに同フェア商品として「大葉&バジルのジェノベーゼ 明太ソース添え」が販売されている。蒸し鶏・ブロッコリー・パプリカをトッピングし、アクセントに明太ソースを添えた、バジル×大葉の爽やかなソースで食べる生パスタとなっている。価格は567円。