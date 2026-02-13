元TOKIOの松岡昌宏が13日、日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)を降板することを発表した。

このほど、日テレの福田博之社長と面談し、降板の意向を伝えた。「私自身そしてTOKIO というグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません」と思いをつづっている。

コメント全文は、以下の通り。

私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ!鉄腕!DASH!!』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました。

これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております。

私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました。

これからも私は鉄腕DASHを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております。

そして松岡昌宏も鉄腕DASHで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい。