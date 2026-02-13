AOKIが展開する「ORIHICA」では、展開中の「デニムライク」シリーズから、レディースアイテムが新展開する。また、メンズアイテムにおいても、ジャケット・パンツなどのバリエーションを拡充。同シリーズは、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。

働き方の多様化やビジカジ・オフィカジの浸透に伴い、ビジネスウェアには「きちんと感のある見た目」と「ストレスのない着心地」が求められる傾向にある。同シリーズは、デニム調生地の持つ馴染みやすさや親しみやすさを活かしつつ、オフィスや商談の場にもマッチする「きれい見え」を追求。デニム調生地ならではのカジュアルさと、スーツ専門店ならではの縫製によるきちんとした見た目を兼ね備えており、、「こなれ感」と「誠実さ」を絶妙なバランスで両立させた。白シャツにタイドアップした誠実なビジネススタイルから、Tシャツやスニーカーを組み合わせたこなれ感のあるオフスタイルまで、幅広いシーンで活躍する。

また、ストレッチ性やウォッシャブル機能、撥水機能を備えた商品も揃え、快適な着心地をサポートしている。ポリエステル素材の商品は自宅の洗濯機で洗濯可能なので、簡単にお手入れできる。

今季からは「デニムライク」シリーズにレディースアイテムが新登場。メンズアイテムでは機能性の高さが魅力の「スマートビズセットアップ」と 「BIZSPO」 、高級感溢れる「LUXE」にてバリエーションを拡充した。

THE THIRD SUITSセットアップ

新登場のレディースアイテム「THE THIRD SUITSセットアップ」は、ウール混生地ならではの上品な質感と柔らかな風合いで、オフィスにもマッチするきれい見えするデザインが魅力。カセット展開なので、シーンに合わせた着まわしコーディネートを楽しめる。

カラーは紺のみ。価格は、ジャケット/2万6,400円、ワイドパンツ/1万4,300円、ジレ/1万5,290円。

スマートビズセットアップ

メンズの「スマートビズセットアップ」は、動きやすいストレッチ素材を採用し軽やかな着心地。スーツ工場で縫製をしているため、立体的で体に沿い、着るだけできちんと見えが叶う。シャツからカットソーまでさまざまなインナーと相性がよく、しっかりとタイドアップすればビジネスシーンにも活躍。マシンウォッシャブルに加え、ちょっとした雨でも安心の撥水機能も備え、お手入れが簡単でいつでも清潔に着用できる。

カラーは紺とチャコールグレーの2色展開。価格は、ジャケット/2万1,890円、スラックス/1万989円。

スマートビズセットアップLUXE

「スマートビズセットアップLUXE」は、国産ウール100%でありながら、スラックスはウエストストレッチ仕様で4cm程自然にウエストが伸びるため、高級感のあるエレガントな印象と快適な着心地を両立している。ドレスシャツにタイドアップでカッチリとした着こなしができ、カットソーやニットでビジカジライクなスタイルでもサマになる。

カラーは紺とチャコールグレーの2色展開。価格は、ジャケット/2万8,490円、スラックス/1万7,490円。

BIZSPOセットアップ

「BIZSPOセットアップ」は、汎用性・機能性に優れ、あらゆるシーンで快適に着用できる。程よい光沢感によるドレッシーさがありながらも、最大の魅力である「抜群のストレッチ」による着心地の良さや、マシンウォッシャブルのお手入れの手軽さを維持。ビジネスシーンからスポーツなどのアクティブなシーンまで、幅広く活躍するアイテムに仕上がった。

カラーは紺とチャコールグレーの2色展開。価格は、ジャケット/2万8,490円、スラックス/1万989円。