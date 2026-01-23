青山商事は、新アイテムの「レディーススタイルのネクタイ」を1月21日から「洋服の青山」限定30店と公式オンラインストアで販売している。

昨今、ファッション業界では多様性を尊重した着こなしが浸透してきており、特にZ世代を中心に、 「周囲と同じ」ではなく「自分らしさ」を大切に服装を選ぶ傾向が高まっている。

同社の女性顧客においても、これまで選んでこなかったメンズスタイルのオーダースーツを仕立てたり、性別にとらわれないスタイルを取り入れたりすることで、自分らしさを表現する傾向も見受けられることから、気軽にメンズライクを表現できるレディーススタイルのネクタイを初めて企画した。

今回発売する「スキニ―タイ」は、 ブラウスやレディーススタイルジャケットとの相性を追求した設計となっており、メンズスタイルのネクタイと比べ大剣 (剣先)幅は約半分、長さも約6～7センチ短く仕上がった。これにより、ブラウスの襟でも結び目をきれいに収めることに加え、レディースタイルジャケットのコンパクトなVゾーンにおいてもバランスをきれいに取ることができ、顔回りをすっきりとさせる。 また、光沢感のある生地を採用し、厚みと適度な質感に調整するなど、細部にもこだわった。

価格は2,189円。カラーはブラックとチャコールの2色展開。