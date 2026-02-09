AOKIが展開する『ORIHICA』は、入卒園・入学卒業などセレモニーが増えるシーズンに向け、「特別な日は、キレイに着回し。」をコンセプトとした「ハレの日スタイル」を提案する。

近年、セレモニーウェアに対して「一度きりの着用ではなく、仕事や学校行事にも着まわしたい」という汎用性を求める声が多く寄せられている。そのようなニーズの高まりを受け、ORIHICAではビジネスウェア開発の知見を活かし、特別な日にふさわしい気品と日常で快適に着用する利便性を両立したカセット服などアイテムを拡充し、さまざまなシーンに対応できるスタイリングを提案する。

レディースでは、トレンドのジレスタイルや定番のノーカラー、ダブルジャケットをセレモニーから日常使いまでシームレスに繋ぐコーディネートを紹介。

メンズのスタイリングにおいても、タイドアップからビジネスカジュアルまで幅広く対応する、ORIHICA独自の「ハレの日スタイル」を表現した。

トレンド感のあるジレスタイル

近年トレンドのジレは、同素材のパンツと組み合わせることで、控えめなアクセサリーでもサマになる、シンプルながらも上品なスタイリングが完成する。セレモニーの後は、デニムやカットソーなどカジュアルアイテムと合わせて日常使いでも大活躍。学校行事から週末のお出かけまで、さまざまなシーンで着用することができる。

都会的なダブルジャケットのセットアップスタイル

ダブルジャケットのセットアップスタイルは、メンスライクなジャケットに軽やかなワイドパンツを合わせ、都会的で洗練されたスタイリング。清潔感ときちんと感を保ちつつ、こなれ感のあるマニッシュな装いが、落ち着きのあるしなやかな魅力を引き立てる。

また、ボトムに表情豊かなロングスカートを合わせると、フェミニンで柔らかな印象に様変わり。ダブルジャケットのかっちりした雰囲気を適度に和らげるスカートは、春の門出にふさわしい優雅で華やかな印象を与えるスタイルになる。

ビジネス・ビジカジの万能カラー グレースーツスタイル

スリーピーススーツで誠実さと気品を纏うグレースーツスタイルは、タイドアップでキリッと引き締めたVゾーンに同素材のベストを重ねて、大人の男性らしい重厚感をプラス。グレーカラーの持つ誠実で上品な雰囲気が、ハレの日をより特別な日へと導くような装い。

ノーネクタイやニットを合わせれば、一気にリラックスしたスタイルへ。ビジネスウェア開発で培ったノウハウが詰まった美しいシルエットは、オフィスでも一目置かれる洗練された装いを叶える。