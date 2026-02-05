AOKIは、入園式・卒園式などセレモニーが増えるこれからの季節に向け、セレモニースタイルの提案を強化。セレモニースタイルの着まわしコーディネートを紹介する特設ページを公式オンラインショップ内に開設した。

セレモニースタイルの着回しを紹介

3月から4月は、入園式・卒園式にお祝い事、面接・面談といったきちんと感のある装いを求められるイベントが多い季節。従来、入卒園式などの“ハレの日”は、フォーマルウェアで出席する保護者が多かったが、近年ではビジネスシーンでも着まわしができるようスーツスタイルを希望する声も増えてきた。一方で、セレモニー用にセットアップアイテムを購入しても、シーン別にどのようにコーディネートをしたらよいか分からないといった相談も寄せられている。

そこで今回は、同じセットアップアイテムを使ったシーン別の着まわしコーディネートを特設ページで紹介。ページ内では、フォーマルなセレモニースタイルから、かっちりめのビジネススタイル、おしゃれなオフィスカジュアル、さらにパーカーやＴシャツなどを合わせた休日スタイルまで、生活に寄り添った幅広いコーディネートを紹介している。

中でもおすすめは、「パウダリーストレッチセットアップ」。デザイナーの小川彰子氏が監修を手掛け、360度どこからみてもきれいなシルエットできちんと見えしながらも、軽くてラクな着心地が楽しめる。生地はしなやかさのあるなめらかな肌触りと、程よい厚みがあり上品な風合いが特長。

ベーシックなデザインなので、合わせるアイテムを変えることで卒園・入学・入園や普段の仕事など、幅広いシーンで活躍するセットアップになる。また、「洗える・防シワ・ストレッチ」のほか、「UVカット」も付与されており、豊富な機能性が魅力。

価格は、テーラージャケットが2万6,290円、クロップドパンツが1万5,400円、フレアスカートが1万3,200円。カラーは、黒・紺・グレーの3色で展開する(スカートは、黒・紺のみの展開)。

また、「ブライトツイルストレッチセットアップ」は、さらっとした触り心地と光沢感のある上品な素材感。ビジネスシーンはもちろん、入卒園や学校行事などセレモニーシーンでも活躍するきれいめセットアップ。ジャケットはノーカラーとダブルブレストデザインの2型、ボトムはすっきりとした装いが叶うストレートパンツと、ハンサムなワイドパンツ、上品なロングタイトスカートの3型を用意した。ジレも展開しており、さまざまな着こなしができる。

カラーはベーシックな紺、春らしさを感じるオフホワイトとベージュの3色。「洗える・防シワ・ストレッチ」だけでなく、「吸汗速乾」「UVカット」機能も備えている。

価格は、ダブルブラストジャケットが2万8,490円、ノーカラージャケットが2万6,290円、ジレが1万7,490円、ワイドパンツが1万6,500円、ストレートパンツが1万5,400円、ロングタイトスカートが1万4,300円。一部カラーは限定店舗でのみ取り扱う。