AOKIが展開する「ORIHICA」は、スーツのきちんと感と着心地の良さを追求した表地にジャージー素材を使用し、パンツのウエストには±5cm調整可能なアジャスターが付いた次世代のビジネスウェアとして「アジャストスーツ」を新発売した。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。

昨今オフィスでのドレスコードの多様化を受け、快適性・機能性・手軽さを求める傾向が強まっている。今回発売した「アジャストスーツ」は、従来のウール素材のドレススーツの裁縫を採用することできちんと感と綺麗なシルエットを維持しながら、動きやすくストレスフリーな着心地を提供する。

同商品ではストレッチ性の高いジャージー素材を採用したことにより衣服圧を低減し、スーツ着用時のツッパリ感や圧迫感を軽減。さらにパンツのウエスト部分には±5cm調整可能なアジャスターも搭載することで、より窮屈感をなくしている。信州大学繊維学部にて官能検査と衣服圧測定を行い、着心地の良さを証明した。多様化するビジネスシーンに最適な一着として提案している。

さらに自宅の洗濯機で洗えるウォッシャブル機能を備えており、お手入れも手軽。

価格は4万3,890円。カラーは紺・茶色・ミディアムグレーの3色展開。