“がち”のキャンプ好きして知られるKis-My-Ft2・二階堂高嗣の冠バラエティ番組『キスマイ二階堂のがちキャン!旅』が、フジテレビで2月17日(25:25～ ※関東ローカル)・3月3日(24:45～ ※同)に放送。FODでは、未公開映像付きで先行配信される。

この番組は、フジテレビ深夜月1レギュラー放送中の『NEWS小山のおしゃキャン!どう?』で二階堂が最多ゲスト出演を果たしているご褒美として、スピンオフの形で実現した企画。二階堂が“がち”で呼びたかったゲストと、“がち”でやってみたかった旅をしながら、“がち”大好きなキャンプを展開していく。テンション爆上がりでちょっと浮かれた二階堂とゲストの楽しい旅とキャンプの模様が、前・後編2回に分けて放送・配信される。

ゲストにはKis-My-Ft2のバックについた経歴もあり、二階堂のことを“にいに”と呼んで慕うTravis Japanの川島如恵留と、番組で共演してから意気投合したザ・マミィ酒井貴士を迎え、男3人の珍道中。笑いあり、楽しい買い物あり、アクティブなアトラクションあり、美味しいキャンプ飯と湖畔の絶景キャンプありで充実した1日を過ごした。

FODでは、番組には入りきらなかったわちゃわちゃ未公開映像を加えたバージョンを前・後編それぞれの1週間前から先行配信(前編：2月10日21:00～、後編：同24日21:00～)。根が真面目でバラエティに身体を張ってついついがんばってしまう二階堂が気の合う仲間とリラックスしまくった素顔と、楽しい映像が目白押しだ。

二階堂高嗣 コメント

「『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』では、僕のやりたいことを全てかなえていただきました！

スタッフさんとの打ち合わせの際に、やりたい事を教えてくださいと言ってもらえたので、タイムスケジュール関係なくお伝えしたところ、全てを実現していただけました。

とても嬉しかったのですが、ものすごくタイトなスケジュールとなり、思いのほかハードでした！

贅沢な時間、心休まるゲストの皆さん、とてもいいロケとなりました。

前後編、どちらもぜひお楽しみください！」