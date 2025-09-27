28日の日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)では、DASH村25年目の米作りの模様を放送する。

7月下旬、夏本番を迎えた福島県大玉村の棚田に、舞台の仕事で忙しかった松岡昌宏が4カ月ぶりに帰参。「楽しみにしてたからね」と、まずは森本慎太郎(SixTONES)と一緒に棚田を1枚ずつチェックする。すると森本が「1枚目の新男米に新しい名前がつきまして…」と、DASHオリジナル品種「新男米」の新たな愛称を発表。その愛称と理由を聞いた松岡は「うれしいじゃん!」と感激する。

さらに、15年ぶりに挑む松岡待望のもち米「ヒメノモチ」が早くも出穂。一時は生育不良に陥ったものの、ここにきて急成長した。その源は、2カ月前にDASH島で獲得したアカモク。ミネラルたっぷりのアカモクを乾燥させ、肥料として田んぼに散布したところ、効果てきめん。松岡も「超楽しみ。俺、餅が大好物だから」と笑顔がはじける。

しかし、出穂したとなると、急がなければならないのが天敵対策。まずはスズメ対策として、城島茂お手製の斬新なカカシを設置する。カカシを担ぐ森本の背中に、松岡は「なんか頼もしいな。おまえの背中がデカくなってきてるよ」と目を細める。

そして米作り最大の難敵がイノシシ。対策のヒントを得るため、地元のゴルフ場や温泉街を回ると、目からウロコ、画期的なイノシシ対策を発見する。

せっかくだからと合間にゴルフを楽しんだり、温泉で癒やされたり。さらに、採れたての夏野菜を使って松岡が早クッキング。おかずにもツマミにもなる簡単料理にみんなで舌鼓を打つ。

そうして無事に天敵対策を済ませ、後は実りの秋を待つだけ…と思っていたら、8月になってヒメノモチに緊急事態が発生。連絡を受けた藤原丈一郎(なにわ男子)が宮城でのライブ終わりに駆け付け、福島の仲間たちと緊急稲刈りを敢行する。順調だったヒメノモチに一体何が…。

さらに、森本と張り合う藤原は「あいつに負けてらんない」と、森本をアッと言わせる秘密の挑戦を開始する。

『ザ!鉄腕!DASH!!』に元TOKIOの城島茂と松岡昌宏がそろって出演するのは、今年6月15日の放送以来となる。

