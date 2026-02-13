濃厚な“鼻キス”…女優が見せた想定外のアプローチに騒然「鼻ディープってあんの?」　『ラブパワーキングダム2』

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。

「なにそのテクニック」

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。

タレント・かのがモデル・たいせいにモテミッション“バックハグ”を仕掛けると、息つく暇もなく、続いて女優のはづきがたいせいのもとへ。はづきはたいせいの顔をグッと引き寄せると、まるで濃厚なキスをしているかのような距離感に。

スタジオMC陣も「早くない!?」と驚きを隠せないなか、はづきはミッションである“鼻キス”を遂行した。あまりに情熱的な光景に、MCのせいや(霜降り明星)は「鼻キスにしては濃厚すぎる」「鼻ディープってあんの?」と大盛り上がり。はづきが見せた想定外のアプローチに、スタジオは興奮の渦に包まれた。