Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 地元・長野への深い愛をラジオで告白「6番まで全部歌えますからね！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）をお届け。リスナーから届いた温かいメッセージを紹介しました。

――これまでメンバー全員で届けてきた「ミセスLOCKS!」ですが、5月からは藤澤涼架による「単独授業」という新たな形態でリニューアル。

初回となるこの日の放送では、藤澤が自身のパーソナリティとしての意気込みを語るとともに、全国のJAM'S（ジャムズ：ファンの総称）から寄せられた期待と応援の声に耳を傾けました。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生こんばんは！ 5月から単独授業ですね！ 緊張もあると思いますが、全JAM'Sが楽しみに聞いていると思うので頑張ってください！ いつもりょうちゃんの声やビジュアルに癒やされています。そして！ 同居しているおばあちゃんもりょうちゃんの大ファンです！ 長野からのパワー届け！ 家族みんなで応援しています！（長野県 14歳）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：うあーー、ありがとう！ 長野県、同郷ですね！ 私、藤澤も長野出身ですので。てか、そうじゃん!! いつもはさ！ あの2人がさ！ 長野をいじっていたわけですよ!!!「長野って電波届いてる!?」みたいな！「LOCKS放送されてるんだ！」「すごいアクセス大変なところだよね!?」みたいなこと言われていたけれども……これからは、そういう変な長野いじりがなくなるわけですから！

（〜♪長野県歌『信濃の国』が流れる）

藤澤：もう『信濃の国』なんかも毎回かけちゃうかもしれないし！ みんな『信濃の国』知ってる？ これ6番までありますからね！ 全部歌えますからね、藤澤先生！ これからの授業は、長野ひいきもあるかもしれない！ 長野のいいところとか、そういった藤澤先生の大好きなポイントも、ぜひおすすめできる機会があったらいいなというふうに思っています！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info