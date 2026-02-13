耳元に急接近した女性がささやいた「意外と落ち着いているところ」　実はこの行動…　『ラブパワーキングダム2』

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。

「なにそのテクニック」

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。

“モテ戦略”が繰り広げられていく中、元AKB48でモデル兼女優のまりやは、格闘家・たいじゅを外へ呼び出し、仕掛ける。第一印象でまりやに興味を示していたたいじゅに対し、「どういうところがいいと思ったの?」と問いかけると、たいじゅは「顔もそうだし持ってる雰囲気がタイプ」と素直な気持ちを打ち明ける。

すると、まりやは「私のたいじゅくんの好きなところは……」と話し出し、耳元で「意外と落ち着いているところ」とささやく。この急な距離の詰め方に、霜降り明星・せいやは「なにそのテクニック」と驚きを隠せない。

実は、モテミッション“好きなところを耳元でささやく”であったことが判明。たいじゅは「急に近づいてきたからびっくりした」「ミッションをやる相手に選んでくれて嬉しかった」と顔をほころばせた。