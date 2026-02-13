耳元に急接近した女性がささやいた「意外と落ち着いているところ」　実はこの行動…　『ラブパワーキングダム2』

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。
「なにそのテクニック」
オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。
“モテ戦略”が繰り広げられていく中、元AKB48でモデル兼女優のまりやは、格闘家・たいじゅを外へ呼び出し、仕掛ける。第一印象でまりやに興味を示していたたいじゅに対し、「どういうところがいいと思ったの?」と問いかけると、たいじゅは「顔もそうだし持ってる雰囲気がタイプ」と素直な気持ちを打ち明ける。
すると、まりやは「私のたいじゅくんの好きなところは……」と話し出し、耳元で「意外と落ち着いているところ」とささやく。この急な距離の詰め方に、霜降り明星・せいやは「なにそのテクニック」と驚きを隠せない。
実は、モテミッション“好きなところを耳元でささやく”であったことが判明。たいじゅは「急に近づいてきたからびっくりした」「ミッションをやる相手に選んでくれて嬉しかった」と顔をほころばせた。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。